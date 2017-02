No necesito consejos de una persona que agrede: Gignac a Kuri

Ciudad de México

André Pierre Gignac respondió a Fidel Kuri Grajales y Carlos Reinoso, dueño y entrenador de Veracruz, respectivamente, quienes lo señalaron de provocar a la afición jarocha en la bronca del duelo del viernes entre Tigres y Tiburones.

"Sr. Fidel Kuri: con todo respeto, no necesito consejos de una persona que agrede a un comisario arbitral y contrario a lo que me pide, me voy a quedar muchos años más en México", escribió el francés ante la petición Grajales de que regrese a Francia.

A Carlos Reinoso, también le dedicó un par de líneas, asegurando que guarda respeto por los ciudadanos nacionales.

"Sr. Carlos Reinoso: jamás voy a menospreciar a la gente de este país, mi hijo nació en Monterrey, es orgullosamente mexicano", finalizó el delantero en un mensaje difundido en Twitter.