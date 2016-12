‘Con cariño’ de Hugo para La Volpe; sus mejores frases

Ciudad de México

La polémica rivalidad entre Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe no termina y, en esta ocasión, el 'pentapichichi' volvió a hacer mención del ahora técnico del América, donde dijo que es una "imitación de Mourinho, pero con diarrea de tres meses".

Tras las contundentes declaraciones, aquí te recordamos algunas otras que Hugo ha dicho en contra de La Volpe.

Proceso rumbo al Mundial de Alemania 2006

Una vez que fue llamado a dirigir a la selección mexicana, 'El niño de oro' no perdió ningún detalle del entrenador argentino, pues cuando el Tri participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, no logró conseguir ninguna medalla, pues fue eliminado en la fase de grupos, y fue ahí que Sánchez Márquez no perdió el tiempo para recordar una declaración de La Volpe.

"Ustedes tienen la grabación de cuando dijo el técnico (La Volpe) que, si no sacaba una medalla en Atenas 2004, se marchaba. Por dignidad tiene que marcharse; si no la consigue y, si no, hay que echarlo. Si le gritan 'Hugo, Hugo' a él es como un rechazo de que no debe de estar", comentó 'Hugol'.

Al finalizar el proceso del 'Bigotón' con el combinado tricolor, Hugo se propuso como candidato para dirigir a la selección, pues con él podrían conseguir ser "campeones del mundo".

"Cuando algo inicia mal, termina mal (proceso de La Volpe). Si realmente quieren que salgamos campeones del mundo, ya saben mi teléfono, ya saben dónde localizarme"

La Volpe en el América

En este 2016, la polémica entre Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe regresó tras el nombramiento del argentino como entrenador de América.

El intercambio de palabras se dio cuando el comentarista de ESPN llamó a Ricardo "amargado" y "frustrado"; el ahora técnico del América se defendió diciendo que Hugo le tenía "celos".

El 'pentapichichi' respondió: "yo solo tengo celos de 'Nacho' Trélles, por ejemplo, como entrenador que ganó siete (títulos), de (Manuel ) Lapuente, de Cárdenas, de gente triunfadora; de gente perdedora, mejor no pierdo el tiempo".

Además, Hugo le recordó que "en 30 años ha ganado un título, eso irradia frustración, ser perdedor y toda la desconfianza".