En México casi no me hacían preguntas de futbol: Jémez

Ciudad de México

El ex director técnico de Cruz Azul Francisco Jémez, declaró a un medio español que prefiere la prensa de ese país a comparación a la de México porque “casi no le hacían preguntas de futbol”.

Jémez regresó a España tras calificar al equipo de la Máquina a la Liguilla del Apertura 2017 y romper con la mala racha de seis torneos sin hacerlo, aunque fue superado por el América por la posición en la tabla.

Al cuestionarlo sobre qué prensa prefiere, Jémez fue claro y aseguró “Prefiero la de España, en México se venden más polémica que futbol”.

Del mismo modo, al preguntarle sobre si volvería a entrenar a nuestro país el español dudó al contestar pero sentenció “No me cierro a la posibilidad de volver a trabajar a México”.

Pero no descartó la posibilidad de volver a dirigir a un equipo en España, ya que prometió pasar al menos un mes con su familia: “Yo he declarado que después de que pasen las fiestas, aceptaré cualquier oferta que me motive, en el fútbol español ya he declinado alguna oferta”.

“Si Las Palmas me espera, perfecto, si firma a otro entrenador le desearé todo lo mejor, tarde o temprano nos volveremos a encontrar a la vez. No tengo ninguna duda de que entrenaré a Las Palmas, no sé cuándo pero lo haré".

Paco se fue de nuestro país con el argumento de pasar más tiempo con su esposa e hija pese a realizar un buen inicio de torneo en el Apertura 2017, ahora analizará las ofertas luego de tomarse un receso del futbol.