Con Iñárritu o no, se juega el Apertura 2017

Ciudad de México

La Asociación Mexicana de Árbitros no irá a paro por la estadía de Héctor González Iñárritu como titular de la Comisión de Arbitraje para el inicio del Torneo Apertura 2017, así lo dijo Francisco Chacón en entrevista para TVC Deportes, tras la publicación de la nota en La Afición "La bomba del draft viene de los árbitros".

"Sí (habrá torneo), desde luego; ni amenazar con nada, hemos tenido muy buenas pláticas con Decio (De María) y el tema es construir de aquí para adelante, sin dejar ajenas todas las cosa que han pasado, hay que utilizarlas para sumar y que esto cada vez mejore".

Sin embargo, Chacón apuntó que la AMA, tras el parón en la Jornada 10 del Clausura 2017, no ha tenido contacto con González Iñárritu; "nunca lo hemos manifestado en lo interno (salida de González Iñárritu, ni lo hemos expresado. El caso de que Héctor siga o se vaya no es un tema que nos concierne, es tema que le concierne a Decio (De María); hemos tenido varios acercamientos y lo que sí te puedo decir es que ha habido varios acuerdos".

Aunque el arbitraje mexicano no exige a uno u otro personaje para presidir la Comisión de silbantes, Chacón refirió que "nosotros no nos hemos pronunciado hacia nadie, lo que nosotros hemos estado haciendo, y nos gustaría, es que sea un árbitro para el arbitraje. No somos quién para poner o quitar gente ni para andar proponiendo".