"A Codesal le faltó actualizarse": Chacón

Toluca, Estado de México

La llegada de Edgardo Codesal al área técnica de la Comisión de Arbitraje cesó una situación intensa que se había desatado en el gremio. En aquella ocasión, un 6 de noviembre del 2014, el entonces presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Justino Compeán, se reunió con ellos en el Centro de Capacitación para escucharlos y cumplirles algunas peticiones, entre ellas la llegada del llamado "doctor".

Pero aquella incursión no fue ideal para los hombres de negro, al menos así la tomaron ellos. El árbitro Francisco Chacón detalló la razón por la que prefirieron que saliera hace unas semanas, y lo resume en que simplemente no se actualizó.

"Es y será muy respetado por nosotros. En su momento creímos que era la persona ideal para que nos manejara, pero desafortunadamente en el momento de estar trabajando con nosotros, hubo cosas que, hoy en día el futbol ha cambiado, se ha renovado, no es el mismo futbol que cuando él lo dirigía hace veintitantos años. Ese paso que nos hacía falta es el que se está cubriendo con la gente que viene de FIFA, creo que nos va a ayudar mucho, el doctor en su momento ayudó, pero consideramos que le faltó la cuestión de actualizarse y capacitarse mejor para el futbol moderno".

Cuando se fue, Codesal no dudó en revelar que hubo un grupo de árbitros que planeó su salida. Que al no darles lo que deseaban le dieron la espalada, y que entre varias cosas más, se rehusaban a entrenar en las nuevas instalaciones de la Federación en Toluca. De Chacón reveló que le firmó a Héctor González iñárritu, presidente de la Comisión, un escrito en el que se comprometía a bajar de peso, algo que no negó el experimentado nazareno.

"No es que te duela, porque yo tuve un compromiso con la Comisión en esa parte, no dijo ninguna mentira, y yo le sigo teniendo el mismo aprecio que antes, no tengo nada qué decir de él, solo me queda trabajar y demostrar porque estoy en Primera División, y porque hasta cierto punto el grupo y la Comisión decidió que ya no era la persona adecuada".

En cuanto a la labor que hacen jornada a jornada, Chacón aceptó que es un trabajo complicado, porque a veces hay crítica que se da muy a la ligera.

"Hasta cierto punto duele porque no se dan cuenta del trabajo que se tiene cada semana, pero desafortunadamente a veces el ángulo que se tiene en alguna jugada, pues nos vemos rebasados. Duele que a veces se analice fríamente en la televisión si era o no penal, pero el árbitro no lo vio; sí, pero no es que no quisiera verlo, hizo todo lo posible para ver todas las jugadas. Vivimos con eso, sí, no me quiero victimizar porque es parte de nuestra profesión".

Por su parte, José Luis Camargo, otro de los señalados por Codesal, no quiso entrar en detalles sobre aquellas palabras del que fuera uno de sus guías: "Al señor lo respeto totalmente. Fue una situación de grupo, y como Asociación, porque tenemos una dentro del arbitraje mexicano que es AMA, porque no nos manejamos solos, sino hoy en día somos un grupo que dormimos, tenemos sesiones, y tratamos de ayudar al arbitraje".

Señaló que "si algo no funciona, se platica en reuniones periódicas sobre lo que puede estar lastimando al arbitraje y, si de alguna manera se decide algo en grupo, es en beneficio, para tener una mejora. Con Rodolfo Sibrian, los trabajos que se están planeando y la nueva estructura serán de gran valía".