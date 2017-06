Félix Fernández patrocina tatuajes a la afición del Atlante

Ciudad de México

El ex portero azulgrana, Félix Fernández patrocinó nuevamente tatuajes a los aficionados del Atlante, siendo esta la segunda ocasión que el ahora analista realiza esta dinámica.

Este evento se inició en el 2016, cuando el Equipo del Pueblo celebró su centenario; ahora tras haber cumplido 101 años en el balompié nacional, el ex jugador lanzó una convocatoria en sus redes sociales para la segunda edición, solo que en esta ocasión fueron 30 tatuajes los que regaló.

"Se trata de hacer una tradición de los tatuajes del Atlante, iniciamos con los 100 años en 2016, tuvo buena respuesta y después durante el año, la gente me seguía preguntando por redes sociales o cuando me los encontraba me decían: 'oye, ¿y la sesión de tatuajes?, yo quiero uno', entonces consideré abrir otra sesión por los 101 años y para celebrar el peor momento del Atlante en toda su historia y comprobar si los atlantistas siguen firmes", comentó el ex arquero azulgrana.

La dinámica fue la misma, pues los ganadores se obtuvieron a través de Twitter, con solo contestar un comentario de Félix; fue en la misma red social donde se anunciaron a los seleccionados.

La cita fue a las 11:00 horas en un hotel Maria Isabel Sheraton, donde desde muy temprano llegaron los atlantistas para poderse tatuar los colores del equipo de 'sus amores'.

Los ganadores salieron contentos, pues no solo obtuvieron un tatuaje de uno de los ídolos azulgranas, sino que también pudieron convivir con Félix Fernández, quien con gran carisma otorgaba autógrafos a los fieles seguidores y la 'selfie' del recuerdo.

Listo el primer tatuaje de una aficionada azulgrana; la firma de @Felixatlante12pic.twitter.com/LW9l7sHaGC — Zeltzin Zamora (@chamagola9) 3 de junio de 2017

Félix aseguró que a pesar de los malos momentos que pasan los Potros de Hierro, ve "a la gente siempre fiel y solidaria. Hoy tuve la oportunidad de ir por primera vez al desayuno mensual de los atlantistas, en un restaurante de la Ciudad de México y fue muy conmovedor ver a todas las generaciones, ex jugadores, no solamente aficionados, sino gente que ha estado pegado al equipo durante mucho tiempo y gracias a ellos, el equipo y la fe por los colores, sigue viva".

Fernández Christileb comentó que al equipo "le hace falta, que primero, esté en manos de gente que si lo quiera, que entienda la necesidad de un club grande, porque al final de cuentas es un club grande, en el sentido de que es uno de los fundadores, de los equipos que nunca cambiaron de franquicia a pesar de los descensos, que siempre ha estado presente en 101 años".

"Hace falta afición, yo estoy convencido de que Cancún no es la mejor plaza, pero si es la plaza donde puede sobrevivir, pues necesita muchísimo apoyo, mucho interés y mucha inversión. Yo al igual que muchos atlantistas tenemos la esperanza de que algo bueno nos va a suceder y de que algo bueno viene", finalizó.