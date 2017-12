Facundo asegura que Piojo Herrera recibió hasta 10 MDP por tuits políticos

Ciudad de México

El comediante Facundo, aseguró que el técnico del Club América Miguel Herrera, recibió hasta 10 millones de pesos por publicar en su Twitter a favor del Partido Verde en las elecciones del 2015.

Cabe destacar que el ‘Piojo’ en ese entonces era el estratega de la Selección Mexicana.

Durante una conferencia de prensa, el productor dijo: “A mí me decían: ¿cuánto quieres por tres tuits? No, no quiero nada. Ya, Facundo, todos tenemos precio. Sí pero yo valgo más que lo que me vas a poder pagar porque la gente me va a odiar”.

Asimismo, aseguró que recibió más llamadas donde le decían que iba una camioneta directamente a su casa para entregarle el dinero: "Ese día seguro que movieron más de 300 millones de pesos en efectivo, porque Miguel Herrera cobró 10 o 5”.

Gómez se preguntó de dónde sale tanto dinero y finalizó: “No sé de donde salió tanta lana pero el Partido Verde estaba repartiendo millones de pesos”.