Ex directivo deudor en Liga MX en equipo de campaña de ‘El Bronco’

Ciudad de México

El empresario Francisco Ibarra, pasó de ser el directivo más polémico del futbol mexicano al frente del equipo Indios de Ciudad Juárez, amigo, colaborador y donador del candidato independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón.

Para conocer qué pasó entre las Semifinales que jugadores, cuerpo técnico y empleados del conjunto fronterizo celebraban como niños sin cobrar un quinto, la relación del ex propietario y presidente del club con 'El Bronco', es necesario rebobinar la película unos 10 años.

EL INFIERNO DE JUÁREZ

Indios de Ciudad Juárez asciende al máximo circuito el 25 de mayo del 2008, luego de vencer al León por marcador global de 3-2 en la Final por el Ascenso, entonces, Francisco Ibarra ya había adquirido el 50 por ciento del equipo a Jesús Martínez Patiño.

En 2010, tras volverse sensación en la Liga MX, el conjunto fronterizo pierde la categoría; un año después, el 28 de diciembre del 2011, es desafiliado por la Federación Mexicana de Futbol debido a los grandes adeudos que la directiva mantenía con jugadores y empleados de la institución.

Con el plazo vencido para que aquellos futbolistas sobrevivientes de la plantilla indígena encontraran acomodo en otros equipos, sus posibilidades se redujeron al desempleo o el retiro.

Tal era la necesidad de aquellos jóvenes futbolistas que, el ex defensor Paulo Serafín, comentó en una serie de reportajes emitidos por La Afición, que "alguno de ellos llevaba su auto, sencillo, al cabo del tiempo, una vez llegó en bicicleta y después llegó caminando".

El drama de los futbolistas era tal, que sufrieron las consecuencias de una directiva urgida de fondos, al extremo en el que llegaron a cobrarles por las playeras que intercambiaban o se quedaban: "eran 800 o mil pesos, no recuerdo", dijo el otrora jugador del Atlante; además, Francisco Ibarra les había otorgado casas para que habitaran con sus familiares, cuyas rentas no dejaban de ser cobradas a pesar de no recibir un sueldo.

Jugadores del primer equipo, entrenadores de las divisiones inferiores, siete oficinistas, otros siete empleados de cancha e, incluso el entonces jefe de prensa del equipo, sufrían para llevar el sustento a casa producto de los meses que duraron sin cobrar.

El 2 de junio del 2011, Ibarra deja la presidencia del equipo luego de seis años en el cargo: "me he quedado solo casi por completo, sólo contando con Dios y mi familia", expuso el directivo en una carta a los medios. Tras la venta de Indios, 'Paco' mantuvo un bajo perfil y se mantuvo alejado del escándalo.

EL REGRESO

Siete años después de renunciar a los Indios, con aquellos días turbulentos enterrados en el pasado y el destino de futbolistas y familiares escrito a su suerte con el pasar del tiempo, el empresario Ibarra volvió a la ciudad fronteriza para sustituir a Ricardo Juárez como director del Instituto Municipal del Deporte.

"Los que me conocen, saben que esto me apasiona, que no desconozco el deporte, que lo he practicado, que lo he promovido y ahora, desde la función pública creo que tengo el reto, la gran oportunidad de potenciar el deporte y la cultura física de mi tierra", dijo en febrero de 2017 tras asumir el cargo.

EL CAMINO A 'EL BRONCO'

El 12 de enero del presente año, el ingeniero Ibarra pidió una licencia temporal para dejar el cargo como director en el Instituto del Deporte Municipal de Juárez, misma que le fue concedida por un plazo de 26 días en lo que realizaba funciones "muy personales".

La prensa local publicó entonces su primera incursión al equipo de trabajo de Jaime Rodríguez Calderón, que por esas fechas era aspirante a candidato independiente a la presidencia de México y que tendría una gira por Ciudad Juárez en busca de las firmas que le permitieran conseguir el registro y eventual aparición en la boleta electoral, ahí, Francisco Ibarra fungió como responsable de prensa.

El pasado 28 de abril, se oficializó su salida permanente de la entidad deportiva a la que dirigió poco más de un año: "son temas muy personales, actividades muy personales", insistió.

Ibarra pertenece al grupo de empresarios que realizó donaciones a la campaña de 'El Bronco', cuyo monto conjunto al de los ciudadanos asciende a casi 5 millones de pesos.