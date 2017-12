Los eventos deportivos que le restan al 2017

Ciudad de México

Se acaba el 2017 y con esto se empiezan a agotar los eventos deportivos; para este entonces, ya se decidió al Campeón de México, las Ligas en Europa se detienen, etcétera.

Sin embargo, a pesar de que la actividad ya no es tan intensa como en los meses previos, hay muy buenas opciones deportivas para poder pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Mundial de Clubes

Con la eliminación del Pachuca del torneo de los Emiratos Árabes Unidos, el atractivo principal de esta competencia es lo que haga o deje de hacer el Real Madrid. El conjunto merengue llega como amplio favorito para ser bicampeón de este torneo aunque aún podría darse un duelo ante los mexicanos, esto, en caso de que los dirigidos por Zidane no logren el pase a la Final de dicho campeonato, la cual, será este sábado, 16 de diciembre.



Final Copa MX

Uno de los eventos que fue pospuesto, más allá del retraso que sufrió el certamen debido a los sismos de septiembre, es la Final de la Copa MX, la cual disputarán los Rayados y el Pachuca.

El partido tuvo que ser recorrido hasta el 21 de diciembre fundamentalmente por la participación de los Tuzos en el Mundial de Clubes. Esta Final definirá al onceavo Campeón de Copa desde su nuevo formato implementado en el Apertura 2012.

NFL

Se juegan las últimas tres semanas de la campaña regular de la NFL y con esto se definen a los 12 asistentes a la postemporada, los cuales estarán en la carrera rumbo al Super Bowl LII en Minnesota.

Los duelos más atractivos son Nueva Inglaterra vs. Pittsburgh; Seattle vs. Dallas; Oakland vs. Filadelfia y otros más, tomando en cuenta cómo se configure la importancia de cada uno de los enfrentamientos de la semana 17.

Clásico de España

La última jornada de la Liga Española, previa al parón invernal, ofrece una edición más del duelo entre el Real Madrid y el Barcelona, el cual se jugará el sábado 23 de diciembre en el Santiago Bernabéu.

Este duelo podría decantar la fuga del cuadro Culé rumbo al título de Liga, puesto que una victoria sobre los Merengues representaría una ventaja muy importante para estas aspiraciones.

Por otra parte, el Real Madrid, en caso de ganar, no alcanzaría al Barcelona, pero representaría un triunfo fundamental para acercarse al primer lugar, cosa que pondría muy interesante la pelea por el título de España para la segunda parte de la temporada.



Premier League

Todas las ligas paran en Europa, sin embargo la que cada fin de año nos da el privilegio de seguir teniendo partidos en estas fechas es la Liga Premier, la cual tendrá actividad de la jornada 19 a la 26 durante el parón invernal de diciembre y enero.

Los duelos más atractivos que se efectuarán en el marco de estas ocho jornadas son el Arsenal vs. Liverpool, en la jornada 19; Arsenal vs. Chelsea, en la 22; Tottenham vs. Manchester United, en la 25. Asimismo, se seguirá poniendo a prueba, Fecha tras Fecha, el dominio del Manchester City.

Tazones Colegiales

Otro de los atractivos que ofrecen estas fechas es la famosa ‘Tazoniza’ en el Futbol Americano Colegial de los Estados Unidos, en donde se mostrarán en su máxima potestad a varios de los prospectos que llegarán para la próxima campaña de la NFL.

Los Tazones Colegiales comenzarán a partir del 16 de diciembre, sin embargo, los de mayor interés se jugarán el día de año, cuando se midan Georgia vs. Oklahoma; Alabama vs. Clemson y Notre Dame vs. LSU, entre otros más. El 8 de enero se jugará la Final de NCAA College Football Playoff.

NBA

En estas fechas también son clásicos los partidos de temporada regular de la NBA, sobre todo en el día de Navidad y en las fechas cercanas a año nuevo. Seguiremos viendo lso dominios de los Cavaliers, de los Celtics y de los Warriors.

Liga de Invierno LMB

Ayer comenzó la Serie Final entre los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca en lo que será la definición de la Liga de Invierno de la Liga Mexicana de Beisbol, marcando el cierre de actividades de este 2017 para este circuito.