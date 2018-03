Nemesio Díez segundo mejor estadio del 2017

La casa de los Diablos Rojos de Toluca, es considerado el segundo mejor estadio del orbe del 2017.

De acuerdo a la página StadiumDB.com, la cancha de Toluca recibió un total de 20 mil 532 votos de los cuales 6 mil fueron solo de México mientras que el resto provinieron de 83 países.

Over 20,000 votes cast for this stadium from 83 countries. Congratulations to @EstadioToluca and @TolucaFC, a great stadium with great support, 2nd in this #StadiumOfTheYear vote! More info here: https://t.co/AXl4Xb408t#DiablosRojospic.twitter.com/bgd3PO7Vfq