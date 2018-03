“Espero conocerte pronto, pendejo”, Marcelo Díaz tras amenaza a su hija

Ciudad de México

Una vez más la pasión desbordada combinada con el libre uso de las redes sociales generó una situación bochornosa entorno al mediocampista de Pumas Marcelo Díaz, cuya hija fue amenazada de muerte por un usuario que le reclamó el autogol que anotó en la derrota de los auriazules en contra del Toluca.

"Por tu culpa perdí 300 lucas en una apuesta, tonto culiao. Feo de mierda, voy a matar a tu hija...", dijo el usuario de Instagram Lukas Roiss.

El jugador chileno estalló en su cuenta de Twitter y de inmediato salió en defensa de su familia.

"A mí me pueden criticar, a mí me pueden insultar, pero con mis hijos no se mete nadie y por ellos doy la vida. Así que espero conocerte pronto, pendejo y la ctm (concha de tu madre)", puso el ex del Celta de Vigo acompañado de los mensajes que recibió.