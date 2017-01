El recuento de los escupitajos en la Liga MX

Ciudad de México

No es la primera vez que un jugador lanza un escupitajo a un rival en el terreno de juego. Este fin de semana, Diego Novaretti agredió de esta forma a Hirving Lozano, quien sólo respondió con un codazo, acción que hasta el momento no ha sido sancionada.

Aquí te dejamos un recuento de los escupitajos que han lanzado algunos jugadores.

EFRAÍN CORTÉS SOBRE BENEDETTO

En julio de 2014, Puebla visitó el Estadio Caliente para enfrentar a Xolos de Tijuana. Al minuto 63, el defensa central Efraín Cortés escupió al delantero Darío Benedetto, hecho que el silbante observó y determinó la expulsión del colombiano. Posteriormente, se dio a conocer la sanción de seis partidos; además, un castigo interno por parte del club.

PELLERANO A CORONA

Dentro de la Liga de Campeones de la Concacaf, entre dos clubes mexicanos, Xolos de Tijuana enfrentó a Cruz Azul en duelo de semifinales. Al finalizar el partido, el defensa Hernán Pellerano, hermano del mediocampista de América Cristian Pellerano, se encaró con el guardameta celeste Jesús Corona, a quien le propinó un escupitajo. El defensa central se llevó una sanción de seis partidos.

PIKOLÍN PALACIOS A ORIBE PERALTA

El viernes 6 de febrero de 2015, en el duelo entre Monarcas Morelia y las Águilas del América, el defensa Marco Antonio 'Pikolín' Palacios se acercó por la espalda de Oribe Peralta y lo escupió, hecho que no fue sancionado debido a que, de acuerdo a la Comisión Disciplinaria, no existieron pruebas fehacientes, pues ni el Comisario ni los árbitros reportaron tal incidente y el club azulcrema no presentó queja alguna.