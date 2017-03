Errores arbitrales, ¿también los suspenderán un año?

Ciudad de México

La Jornada 11 del Clausura 2017 quedó manchada por los errores arbitrales que afectaron directamente en los marcadores de los partidos.

Estos fallos fueron protagonistas en los juegos de León vs. Toluca y Pumas vs. América; dos encuentros que, de no ser por las equivocaciones de los árbitros, pudieron tener un destino completamente diferente.

EL GOL DE MANO DE MAURO BOSELLI

Los Panzas Verdes se encontraban abajo 1-0 ante los Escarlatas en la primera mitad. Fue en el minuto 40 cuando el delantero argentino recibió un centro de Diego Novaretti con la mano y empujó el esférico a las redes de la meta de Alfredo Talavera.

Aunque el ariete esmeralda estaba seguro de que el gol fue limpio, el portero escarlata se acercó a decirle que había hecho una infracción en el tanto, aunque él insistía que fue con la cabeza. Sin embargo, el árbitro Luis Enrique Santander –uno de los promotores de la huelga de árbitros que paró la Jornada 10- determinó la jugada como buena.

Ya fue la tarde del domingo 19 de marzo cuando Boselli admitió en Twitter que había visto el video en el descanso y, como se esperaba, había metido la mano en la jugada.

LA EXPULSIÓN DE JESÚS MÉNDEZ QUE NO FUE

Luis Enrique Santander volvió a errar en ese mismo partido, pero esta vez en una jugada que involucró a los locales. Tras una fuerte llegada de Jesús Méndez sobre Luis Montes, el nazareno le sacó una tarjeta amarilla, cuando la jugada ameritaba la expulsión del delantero choricero.

La decisión fue sustancial para el triunfo del Toluca, pues a escasos minutos de la marcación polémica, Sinha habilitó a Méndez, que colocó el 2-3 definitivo y le dio los tres puntos a los Diablos Rojos.

LOS ERRORES DE MARCO ANTONIO ORTIZ

El silbante encargado del Clásico Capitalino tampoco se salvó de la polémica arbitral. Con apenas un minuto en el reloj, el árbitro le sacó el cartón preventivo a Jesús Gallardo, luego de que éste se tirara en el área chica en busca de una oportunidad para el penal.

Una de las más sonadas fue cuando Gerardo Alcoba disputaba un mano a mano con Oribe Peralta; el jugador de Pumas se retrasó y empujó al ‘Cepillo’ dentro del área, pero el silbante no determinó la pena máxima a favor de los azulcremas.

En la segunda mitad, Gerardo Alcoba volvió a ser objeto de polémica cuando empujó a Cecilio Domínguez bajo las mismas circunstancias. El delantero paraguayo buscaba rematar un centro en el área, pero la jugada del militante felino lo evitó. Lo que parecía un penal seguro terminó como una falta ignorada por el silbante.