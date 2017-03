Equipos de Liga MX descuidan a fans en paro de árbitros

Ciudad de México

Algunos aficionados no se enteraron del paro arbitral, pues los equipos de la Liga MX se encargaron de hacer el anuncio a través de sus redes sociales, sin percatarse que estas no están al alcance de todos; motivo por el cual, unos cuantos seguidores de Chivas y Tigres se dieron cita en el Universitario tras no saber que la Jornada 10 había sido cancelada.

TE RECOMENDAMOS: Fans viajan en vano para ver el Tigres vs. Chivas.

Sin embargo, esto no sucedió solo en el norte, pues en la capital del país, fans de América y Necaxa también acudieron al Estadio Azteca, al no estar informados que no habría duelo este fin de semana.

Por su parte, Atlas decidió colocar una lona con la leyenda de “partido suspendido” y para avisarles que en los próximos días darán información a los aficionados que adquirieron boletos.