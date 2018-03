Equipos europeos que no podrían participar en Liga MX

Ciudad de México

A pesar de que no habrá descenso en la Liga MX, se mantiene el formato para el la liga de Ascenso, donde solamente seis equipos podrán subir si es que llegan a conseguir el premio deportivamente.

Sin embargo, los otros 10 equipos no tienen dicho derecho, ya que no están certificados como lo exige la FMF, algunos por problemas administrativos, pero otros tantos por no tener un estadio con 20,000 butacas. En las mejores ligas del mundo como la Premier League, la Liga de España o la Serie A de Italia, esto no es un problema, por eso te prsentamos algunos equipos que disputan estos torneos sin importar la poca capacidad de sus estadios.

Girona

Este equipo juega en el Estadio Municipal de Montilivi, el cual cuenta con una capacidad total de 13,286 espectadores, con todo y sus limitaciones, este equipo ha realizado una muy buena temporada, se posiciona en el sexto lugar y está luchando por jugar el siguiente año un torneo internacional, ya sea Champions o Europa League, a pesar de ser anfitriones en un inmueble pequeño, equipos como real Madrid o Barcelona se presentan sin darle importancia a el número de butacas que existan.

Eibar

El Estadio Municipal de Ipurua, sirve para albergar los juegos de local del Eibar, que además cuenta con las instalaciones más pequeñas de la Liga con 7,083 espectadores, pese a ello, el club marcha octavo en la tabla y también quiere colarse a un puesto europeo. Estas limitaciones no afectan los premios que se ganan deportivamente.

Getafe

Coliseum Alfonso Pérez es uno de los equipos que más se ve participar en el torneo español, sus 17,393 lugares no son ningún impedimento para subir y bajar de categoría según su rendimiento. Este año seguramente se mantendrán en el máximo circuito ya que ocupan el lugar 11 y suman 36 unidades con todavía posibilidades de buscar un lugar en Europa League con una buena combinación de resultados.

Leganés

Otro equipo que no tiene ninguna preocupación por bajar o subir de categoría frecuentemente, su Estadio es el Municipal de Butarque y cuenta con 11,454 butacas que no le impide jugar en una de las ligas más importantes de Europa.

Alavés

Alavés sabe de las consecuencias de no tener buenos resultados en la Liga, pero saben que su Estadio de Mendizorroza, los respalda ya que si llegan a descender, el mismo rendimiento los regresará a la primera división. Con 19,840 lugares en su casa, este equipo no estaría certificado por 160 lugares, por lo tanto se quedaría sin jugar en la Liga MX.

Bournemouth

En la Premier League, al igual que en la mayoría de los países, no tienen ningún problema con dejar jugar a los equipos que se ganan su lugar deportivamente y Bournemouth usa el Vitality Stadium que cuenta con 11,464 lugares. Pese a ser el estadio más chico de los equipos de la liga de Inglaterra, los gigantes como Manchester United, Liverpool y Arsenal van y compiten sin ningún problema. En la primera división de este país es el único que no llega a los 20,000 asientos por las fuertes inversiones que se han realizado en los últimos años.

Cagliari

Por su parte, la Serie A tiene dos equipos que no podrían estar certificados, uno de ellos es Cagliari, ya que el Sardegna Arena, casa de este tradicional equipo en Italia tiene apenas 16,233 lugares, pese a ello han bajado y subido sin problema alguno. Lo único que importa es ganarse el lugar deportivamente.

Crotone

Es el otro club en Italia con un inmueble de corta capacidad, el Estadio Ezio Scida cuenta con 16,500 lugares, en estos momentos está metido en la lucha por no descender; sin embargo, si no logran salvarse, el próximo año pueden soñar con un nuevo ascenso, ya que la Serie A, una de las mejores ligas del mundo, no pone restricciones de capacidad en los estadios.