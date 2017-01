Las armas para eludir el descenso

Ciudad de México

A dos semanas de haberse jugado la histórica Final navideña, este fin de semana regresa la Liga Mx, donde cinco equipos, hasta el momento, pelearán para no descender en este Clausura 2017.

Clubes como Morelia, Jaguares, Puebla, Veracruz y Cruz Azul buscarán sumar puntos durante este torneo para salir del fondo de la tabla de cociente, ya que en las pasadas campañas no han obtenido los resultados necesarios.

Morelia

Monarcas se encuentra en el sótano de la tabla de cociente, por lo que este Clausura 2017 deberá arrancar con varios triunfos que le den los puntos necesarios para no llegar al Ascenso Mx.

Durante el Apertura 2016, la Monarquía concluyó en la decimotercera posición con 20 unidades, las cuales no fueron suficientes para entrar a la Liguilla y así meterse en problemas de descenso.

Para el certamen que está por comenzar, Morelia estrenará director técnico luego de la destitución de Enrique Meza, lugar que fue ocupado provisionalmente por Roberto Hernández, quien en diferentes ocasiones ya había tomado el banquillo de la escuadra purépecha; en esta ocasión será el turno de Pablo Marini, quien no tuvo un gran desempeño al mando de los Tiburones Rojos del Veracruz.

Por su parte, también se reforzaron con Gabriel Achilier, proveniente del Emelec de Ecuador; Aldo Rocha, de León; Carlos Gerardo Rodríguez, de Toluca, y de último momento contrataron al portero uruguayo Sebastián Sosa, quien se encontraba en los Tuzos de Pachuca; con este cuadro pelearán por el no descenso.

Veracruz

Con varios altibajos durante el Apertura 2016, los Tiburones Rojos tratarán de no llegar a la antesala de la Liga Mx, pues en varias ocasiones se han visto inmersos en esta situación.

Pese a que dejaron ir a dos de sus elementos más importantes (Julio Furch y Gabriel Peñalba), los escualos se hicieron de los servicios de varios jugadores que llegaron a ser referentes en sus pasados clubes, tales como Martín Bravo, Fredy Hinestroza y Kristian Álvarez, de Santos; Javier Orozco y Egidio Arévalo, de Chiapas; Eduardo Herrera y Marcelo Alatorre, de Pumas; Ángel Reyna, ex de Celaya (Ascenso Mx) y Cristian Pellerano, de Cafetaleros de Tapachula (Ascenso Mx).

De la mano de Carlos Reinoso, Veracruz querrá tener un mejor torneo a los anteriores, pues están conscientes que, de no lograr los puntos necesarios, podrían meterse en problemas y llegar a la liga de plata.

Jaguares

Chiapas ha atravesado por varias situaciones que lo han puesto en peligro de descender, pues el propietario de Jaguares, Carlos López Chargoy, llegó a tener problemas de adeudos con sus jugadores y hasta administrativos, de los cuales supuestamente ya han sido liquidados, ya que en caso de que no cumpliera con la realización de estos pagos, la Liga Mx podría desafiliar al equipo.

Para este Clausura 2017, son seis jugadores los que llegarán a apoyar al equipo para mantenerse en la Primer División; uno de ellos, el más sonado, pues tras su participación en el Mundial de Clubes fue notificado que ya no pertenecería más al América, pues Agustín Marchesín ocuparía el lugar del arquero Moisés Muñoz.

Por otra parte, se integran a las filas del equipo chiapaneco Mateus Goncalves, de Pachuca; Lucas Silva, de FC Juárez (Ascenso Mx); Aldo Leao, de Cruz Azul; Enrique Esqueda, quien se encontraba sin equipo tras no conseguir un acuerdo con los Bravos de Juárez; Franco Arizala, de Puebla, y el uruguayo Leonardo Burían, proveniente del Wanderers.

Puebla

Sin reforzarse con varios jugadores, La Franja estará enfrentando un gran reto para el Clausura 2017, luego de que vendieran a una de sus figuras en la ofensiva, Matías Alustiza, ya del Atlas. Ahora, el entrenador Ricardo Valiño tendrá una gran prueba, pues deberá lograr el objetivo principal de este certamen:no descender.

En la campaña anterior, los camoteros quedaron una posición arriba de Morelia, con el que estarán peleando por el no descenso, al conseguir la misma sumatoria de puntos (20), pero por la diferencia de goles lograron meterse al lugar 12.

Serán los argentinos Gabriel Esparza, de San Lorenzo, e Iván Centurión, CA Cerro, quienes apoyarán en este certamen a los camoteros para sacar los puntos necesarios y así poder quedarse en el máximo circuito un año más.

Cruz Azul

Pese a contar con una buena plantilla, las contrataciones que ha hecho La Máquina en los últimos años no han ayudado a que el equipo tenga un torneo satisfactorio y no han logrado convencer a su afición, que en el Apertura 2016 ya no llenaba las gradas del Estadio Azul.

Jonathan Cristaldo, Víctor Vázquez, Aldo Leao, Erick Torres, Joffre Guerrón y Ariel Rojas fueron algunas de las bajas del equipo cementero, pues no entran en los planes del nuevo director técnico, Paco Jémez.

Ahora, con los nuevos refuerzos, Cruz Azul peleará por recuperar su lugar como uno de los 'equipos grandes' de la Liga Mx, pues en los últimos torneos han perdido protagonismo.

Para este Clausura 2017, apostarán nuevamente por extranjeros como: el ecuatoriano Ángel Mena, del Emelec; el argentino Gabriel Peñalba, de Veracruz; Martín Cauteruccio, del San Lorenzo, y el chileno Martín Rodríguez, del Colo-Colo, quien llegó este lunes a la Ciudad de México.