'Tito' Villa anuncia su retiro del futbol

Emanuel Villa dijo adió a las canchas. ‘Tito’, que pasó el último torneo con los Toros de Celaya en el Ascenso MX, decidió poner fin a su trayectoria como profesional debido a las constantes lesiones.

"Siempre he sido autocrítico y no puedo decir que no he trabajado para encontrar al mejor Tito; la edad y las lesiones no me dejaron conseguirlo y en definitiva esa es la bronca que me llevó a mi casa", expresó el delantero argentino en una entrevista al portal Vitrina Digital.

No fue una decisión que tomara a la ligera, pues ya la contemplaba debido a la edad, por lo que fue cuestión de tiempo para hacerla oficial.

“ Es una decisión que venía masticando y hoy puedo decir que estoy cerca de anunciarlo, me llevo siempre el vaso medio lleno, pero hasta el último día siendo autocrítico”, explicó ‘Tito’, que se va “vacío” al considerar que no le queda más por ofrecer, si bien también está orgulloso de lo que pudo conseguir en su carrera.

Emanuel Villa, dos veces líder goleador en la Liga MX, termina su trayectoria tras un paso con el Huracán, Rafaela, Rosario, Derby County, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Atlas, Estudiantes Tecos y Querétaro.