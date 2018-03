El día que Higuaín estuvo a punto del retiro

Ciudad de México

El delantero del seleccionado argentino y de la Juventus Gonzalo Higuaín reveló que en 2016 analizó la posibilidad dejar el futbol debido a una enfermedad que padecía su madre, Nancy.

"Estuve a punto de parar. Quería dejar de jugar para estar con ella. No me interesaba nada más. Fue la que me pidió seguir y lo hice por ella", comentó Higuaín en una entrevista con el canal TyC Sports reproducida hoy en la prensa argentina.

Higuaín, de 30 años, dijo que todo ocurrió después de disputar y perder con el conjunto argentino la final de la Copa América Centenario frente a Chile en Estados Unidos.

Aquella caída fue la tercera consecutiva sufrida por el seleccionado argentino en una definición, después de ser derrotado en las finales del Mundial de Brasil 2014 y la Copa América de Chile 2015.

El atacante disputará el viernes y el martes dos amistosos de Argentina preparatorios para el Mundial de Rusia 2018. La selección sudamericana chocará el viernes con Italia en Mánchester y el martes visitará a España en Madrid.

El goleador de la Juventus de Italia integró en junio de 2017 la primera lista de futbolistas convocados por el actual seleccionador, Jorge Sampaoli, para dos amistosos ante Brasil y Singapur, pero no formó parte del plantel en las eliminatorias sudamericanas.

Higuaín es uno de los futbolistas más cuestionados por los aficionados de la selección argentina y blanco de bromas en las redes sociales debido a los goles que perdió en instancias decisivas.

"El que no me quiere se la tendrá que aguantar, porque voy a seguir jugando unos cuantos años más. Estoy con la cabeza fuerte", aseguró.

Higuaín sería titular el viernes cuando Argentina enfrente a Italia en un partido amistoso que se jugará en el estadio del Manchester City, en Reino Unido.

Será una de las últimas oportunidades que tendrá Sampaoli para ver en acción a los futbolistas antes de dar a conocer quiénes integrarán el plantel mundialista.

"Siempre lucho, trabajo y quiero estar entre los mejores. No es fácil estar 12 años en Europa en el máximo nivel, jugando en grandes equipos la exigencia mental y física es máxima", comentó Higuaín, que inició en 2005 su carrera en River y luego pasó a Real Madrid (2007-2013) y Napoli de Italia (2013-2016)

En tanto, Higuaín lleva disputados 69 partidos en el seleccionado argentino, en los que marcó 32 goles.