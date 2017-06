Los increíbles 'no sabía' después del Draft

Ciudad de México

En el Régimen de Transferencias del futbol mexicano se oficializan fichajes y días después resulta que el jugador, o no quiere su nuevo destino o simplemente su club no lo enteró en qué otra institución recaerá; ¿quién no avisó a quién?

EDWIN CARDONA

El mediocampista colombiano no quiere jugar con los Tuzos del Pachuca, a pesar de que Rayados de Monterrey cerró su cesión en el Régimen de Transferencias en Cancún. Cardona, desde la concentración con su selección, apuntó que no estaba en sus "planes" quedarse con el equipo que dirige Diego Alonso; incluso, Jesús Martínez, presidente del club tuzo, dijo que, de no encontrar acomodo en el Viejo Continente, tendrá que reportar en la Liga MX.

"Si no consigue nada en Europa, con el único que puede jugar aquí en México es con Pachuca".

LUIS ADVÍNCULA

Son días de Fecha FIFA y, una semana después, el peruano, en la concentración con su selección, no tiene ni idea dónde jugará el Apertura 2017; Tigres UANL oficializó su traspaso en el Draft con Lobos BUAP; sin embargo, Advíncula reveló que nadie le avisó de dicha transacción.

"No sé nada sobre mi pase y conmigo no ha hablado nadie, uno tiene que ser profesional y acatar las órdenes del entrenador; luego de la selección veré qué sucede en México".

EMILIO ORRANTIA

Miguel Herrera llegó a las Águilas del América y ya tenía su guión; sin embargo, 'Piojo' reveló que ficharon al ex de Pumas sobre la hora; incluso, el propio Emilio, al día siguiente de la operación en el Draft, no sabía que en Coapa lo habían contratado; "de entrada, no era la idea (fichar a Emilio), de repente viene gente de Santos a llevarse a un jugador nuestro (Brian Lozano) y teníamos que llevarnos a un jugador", la justificación de Miguel a ESPN.

PAULO DA SILVA

El veterano defensa paraguayo se enteró que no entraba en planes del Toluca de Hernán Cristante un día antes del Régimen de Transferencias de la Liga MX; Paulo, de continuar su carrera, lo haría fuera del suelo nacional, ya que "no puedo jugar en México, el pacto de caballero es uno de los problemas aquí", sentenció en entrevista con Agenda Fox Sports.

ABRAHAM GONZÁLEZ

El español se despidió de su afición, el cuerpo técnico y la directiva días antes del Régimen de Transferencias; además, colgó el mensaje en su cuenta de Twitter.

"Quiero anunciarles que no se llegó a ningún acuerdo con la directiva de Pumas para renovar mi contrato; sin embargo, es una situación que respeto pues nadie está por encima del club".

El día del Draft en Cancún, Rodrigo Ares de Parga, presidente del equipo, oficializó el nuevo pacto; "se queda, llegamos a un acuerdo, se queda en el club".