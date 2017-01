"No hay crisis en el arbitraje mexicano": González Iñárritu

Ciudad de México

Edgardo Codesal no renunció al Área Técnica de la Comisión de Árbitros por una "crisis", dijo Héctor González Inárritu en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

"Siempre esta área es muy complicada; en todo momento se habla de crisis, rara vez se habla de lo bueno. Para que no se especule, solamente fue la situación del desgaste, no hay nada más al respecto. No hay una fractura, no hay un momento específico en donde se rompa todo, simplemente es un desgaste en la relación", dijo Iñárritu, quien además reveló que "con Edgardo se va Gilberto Alcalá".

En las últimas semanas, la Comisión había enfrentado una 'revuelta' de silbantes, descontentos con su trabajo; sin embargo, González refirió que "ese desgaste no se pudo arreglar; no es que ellos (árbitros) hayan exigido" la salida de Codesal.

El ex árbitro era director del área técnica de la comisión desde noviembre de 2014. Se encargaba de coordinar y preparar a los árbitros de la primera y segunda división del futbol mexicano; "él (Edgardo Codesal) ya no estaba muy contento con esto", continuó Iñárritu.

Codesal quedó en una posición difícil después de las actuaciones de los árbitros de las finales del Apertura 2016. Tanto en el partido de ida como en el de vuelta, Tigres y América sufrieron los errores de los jueces.

"Hay autocrítica entre los árbitros. Siempre hay comunicación, siempre hay propuestas y siempre hay que escuchar a ambas partes", dijo González, quien espera que el nuevo encargado del área técnica cumpla con el perfil, y "un ex árbitro" es lo más probable para asumir el cargo que dejó Codesal.