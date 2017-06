Lo más caliente del primer día de la Reunión Anual del Futbol Mexicano

Enviado, Cancún

Arrancó oficialmente una de las semanas que más expectativa genera en los aficionados al futbol mexicano, donde los equipos de la Liga y el Ascenso MX rearman sus planteles para buscar hacerlos más competitivos.

En Cancún, sede de la Reunión Anual y donde el miércoles se desarrollará el Draft 2017, ya se empiezan a cocinar y apagar algunos de los rumores que involucraban a ciertos equipos.

SILENCIO EN PUMAS

Ares de Parga fue el primero en dejar claro que su jugador estrella, Nicolás Castillo, no pondrá un pie fuera de CU si no es para emigrar a Europa, aunque esto lo advirtió desde el domingo, porque el lunes no emitió ninguna declaración.

¿QUÉ PASA CON RAFA Y LOBOS?

Quien sí habló largo y tendido fue el director técnico del recién ascendido Lobos Buap, quien desmintió algunos rumores como la posible llegada de Edwin Cardona al conjunto poblano: "¿Y con qué le vamos a pagar?", bromeó un Rafael Puente del Río que también reconoció no tener amarrada la 'chamba' para el próximo torneo.

"Yo no estoy firmado todavía, el presupuesto es el que marca la pauta, con base al presupuesto se tomarán las decisiones, quiero pensar que la directiva tiene el interés de que nos mantengamos al frente", reconoció 'Rafa'.

ARAUJO NO SE VA

Alejandro Irarragorri, presidente de Santos Laguna, reconoció, entre otros temas, la importancia de una reunión anual como esta en pro del balompié nacional, aunque lo que más llamó la atención fue el esclarecimiento del futuro de algunos elementos como Néstor Araujo.

"Tiene todas las cualidades para salir, no hay ofertas, siempre hay la apertura para platicarlo con nuestro jugador, pero hoy te diría que veo muy difícil la salida de Néstor Araujo, el quiere estar en Santos y nosotros lo requerimos a él", dijo Alejandro.

ELÍAS SÍ, BRITOS NO

En León se ha manejado mucho la posible salida de Elías Hernández, quién ha sido de lo mejor del cuadro guanajuatense en los últimos torneos, al respecto, el vicepresidente del club, Rodrigo Fernández, mencionó que "no se vende" pero podrían "estudiar ofertas". Chivas es uno de los clubes que lo pretenden.

Otro de los rumores que atañen al cuadro esmeralda es el posible retorno del atacante uruguayo Matías Britos, quien pese a no estar transferible en Pumas, suena para dejar al conjunto del Pedregal, aunque según el propio Fernández, esto se ve "difícil".

AMÉRICA LLEGA EN SILENCIO

El técnico de las Águilas no dio declaraciones en su llegada al Draft 2017 del futbol mexicano, pues esta mañana ofreció una conferencia en su primer día de pretemporada con el equipo de Coapa.

Tanto Herrera como el nuevo presidente deportivo, Santiago Baños, agradecieron la presencia de la prensa, prometiendo que en el segundo día de actividades de esta Reunión Anual tocarán algunos temas como los posibles refuerzos del club.