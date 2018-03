Diego, fotógrafo oficial y futbolero con Síndrome de Down

Ciudad de México

Algunas personas hemos crecido con el dicho "en esta vida no se puede tener todo", pero en el caso de Diego Arana Schlettwein, esta frase no lo describe, ya que a sus 23 años ha podido disfrutar de lo que tanto ama: el futbol y la fotografía.

Diego tiene Síndrome de Down y eso no ha sido impedimento para que pueda triunfar en lo personal y profesional, siendo en esta última faceta donde logró ser referente de dos clubs importantes del Ascenso MX, Coras de Tepic y Club Atlético Zacatepec.

El joven de 23 de años funge actualmente como el fotógrafo oficial de los 'cañeros'; sin embargo, sus inicios en esta profesión se dieron gracias a que él tuvo sus primeras clases en Estados Unidos.

"Yo estudié fotografía en Estados Unidos, estudié 11 años allá; después de un tiempo regresé a México y me llegó el contrato de Coras", mencionó Arana Schlettwein para La Afición.

Arana Schlettwein estuvo trabajando en la 'Tribu' por más de un año, pero para el Apertura 2017, el equipo de la liga de plata cambió de sede a Morelos, desapareciendo el nombre Coras para ser Club Atlético Zacatepec, escuadra al que fue invitado para seguir trabajando, una oferta que no dudó en aceptar.

"El cambio de Coras FC a Zacatepec fue un gran cambio para mí, pues llegar a una institución como lo es el Zacatepec, llegar al Estadio Agustín 'Coruco' Díaz y ver todo una institución de primera, sientes que fue un trabajo duro para llegar a esta institución", expresó.





Además, el fotógrafo de los 'cañeros' no escatimó en elogios para el equipo y su afición, asegurando que le llena satisfacción y alegría ver que cada 15 días el 'Coruco' Díaz está a su máxima capacidad.

Asimismo, Diego dejó en claro que de parte del club y los jugadores "el trato siempre ha sido bueno, me han tratado como un integrante más", personas de quienes aprendió que "nunca se debe parar de luchar" y "no dejar que nadie te ponga límites".

El capitalino nos da una enseñanza de vida, donde uno mismo es quien limita sus capacidades, demostrando que no solo es bueno grabando los mejores momentos con su cámara, sino que también tiene otras habilidades como saber tocar el piano y cocinar.

De familia futbolera

Para Diego, el gusto por el futbol se dio por herencia familiar, "pues mi abuelo jugó futbol", al igual que uno de sus primos, pero dos personas muy cercanas a él, están inmiscuidos en este deporte, su papá Víctor Arana, quien es el actual presidente del Club Atlético Zacatepec y su hermano Alejandro Arana, portero que militó en Coras.

Pasión por la gastronomía

El joven nacido en la Ciudad de México, mientras se encontraba trabajando como fotógrafo en Coras, estaba terminando su carrera de Chef en Guadalajara, pero tras la mudanza del club tuvo que dejar de estudiar y actualmente está buscando una universidad para poder finalizarla.

"Me encanta la fotografía, me encantan las fotos en el futbol, yo les tomo cada pasaje, historia al futbol; me gustaría seguir dejando huellas a donde yo camine, me gusta contar una historia, crear pasajes, hacer mis propias imágenes. Me quiero dedicar a la fotografía en el futbol y la gastronomía", afirmó.