Desigualdad de género, principal obstáculo del futbol femenil

Ciudad de México

Por quinto año consecutivo, se llevó a cabo en México la plataforma Women's Weekend Citibanamex (WW), evento internacional que busca fomentar el apoyo y empatía entre mujeres mediante el intercambio de sus experiencias y conocimientos.

Por primera vez desde su implementación en el país, el WW se desarrolló en dos fines de semas —del 3 al 4 y del 9 al 11 de marzo—. En su penúltimo día de actividades del año, se efectuó una conferencia con la asistencia de las seleccionadas nacionales Maribel 'Marigol' Domínguez y Mónica Ocampo; dicha ponencia, misma que se enfocó en las adversidades de género que enfrentaron como deportistas, estuvo moderada por la analista de ESPN Vanessa Huppenkothen.

"Te encuentras con la problemática del machismo, eso es lo principal. A parte, es muy triste encontrártelo desde casa" expresó 'Marigol' acerca de la desigualdad de género en el ámbito deportivo. Asimismo, la ex jugadora de Barcelona in dicó que esas dificultades al inicio de su carrera, la impulsaron para realizar sus logros obtenidos, "si ni hubiese tenido ese obstáculo, quizá no hubiera tomado esta carrera con tanta pasión".

Gracias a las discriminaciones por ser mujer, Maribel Domínguez pudo forjar un carácter que la condujo a sobresalir en el balompié: "fue algo que tengo que agradecer, ya que eso intervino para que toda mi fuerza y fortaleza saliera a flote, a relucir. Además del trabajo, darle tiempo a ser mejor cada día". No obstante, la ahora técnica del Tri Femenil Sub 15, piensa que hoy en día los varones con ideales machistas han disminuido: "de cuando comencé mi carrera a la actualidad, del 100 por ciento, un 80 ya lo está aceptando (el futbol femenil)".

Por su parte, la capitana de las Tuzas de Pachuca sentenció que la problemática se da "desde los mismo niños que dicen: 'cree que por ser mujer no le voy a meter una patada', hasta los papás que gritan al estar jugando: 'a esa niña sáquenla; mándenla a lavar trastes' ". Este hecho no detuvo a Ocampo en su incursión dentro del futbol: "al principio se sufría el escuchar esos tipos de comentarios; pero, gracias a mi familia fue que pude seguir disfrutando del futbol". Para finalizar, indicó: "no se han erradicado del todo (el machismo), pero yo creo que sí vamos con un punto arriba".

Una perspectiva desde los medios de comunicación

En entrevista para La Afición, Vanessa Huppenkoten señaló las dificultades que viven las chicas dentro de los medios: "no es fácil abrirte camino en algo que está dominado por los hombres, donde tienen la última palabra, donde tu credibilidad está en juego, donde si usas una falda o te pones un escote estás en boca de la gente".

También, la conductora de ESPN, agregó que el periodismo "es un medio muy machista, donde es: 'enseña y vamos a explotar una imagen sexy para que los hombres vean más el deporte'; entonces, muestran una mujer guapa, de relleno que sólo está para mostrar las piernas".

A pesar de ello, Vanessa se sobrepuso a los conflictos para poder establecerse con un lugar dentro de los medios de comunicación: "sí me costó trabajo, sí hubo muchas puertas que se me cerraron; pero ya llevo 11 años en deportes, y estoy muy contenta de haber trascendido y haber roto muchas barreras", concluyó.