César Arturo Ramos pitará el Clásico Joven

Ciudad de México

César Arturo Ramos fue designado como el árbitro para el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, programado para el sábado 25 de febrero a las 21:00 horas en el Estadio Azteca.

La jornada 8 del Clausura 2017 iniciará con el Xolos de Tijuana vs. Rayados de Monterrey en el estadio Caliente, que será regido por Jore Antonio Pérez; el juego entre Querétaro y los Pumas contará con Eduardo Galván como el silbante central.

Jorge Alfredo Peñaloza será el encargado de poner orden en el Tigres vs. Monarcas; Fernando Hernández Gómez hará lo propio en el Atlas vs. León; Jorge Isaac Rojas pitará el Pachuca vs. Veracruz; Oscar Macías Romo hará su labor en el Toluca vs. Puebla; Marco Antonio Ortiz estará al frente del árbitro Marvin Torrentera Rivera; mientras Luis Enrique Santander fungirá como referí en el Santos vs. Necaxa.