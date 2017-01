Revelan las designaciones arbitrales de la Jornada 4 del CL17

Ciudad de México

La Federación Mexicana de Futbol reveló las designaciones arbitrales para la Jornada 4 del Clausura 2017.

Paul Enrique Delgadillo será el árbitro central del juego entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul, el cual abrirá las acciones de la cuarta fecha del certamen.

Diego Montaño Robles pondrá orden en el Querétaro vs. Chivas; Erick Yair Miranda Galindo hará lo propio en el América vs. Veracruz y Roberto Ríos Jácome será el encargado de pitar en el Pumas vs. Necaxa.

A continuación el resto de las designaciones:

Luis Enrique Santander – Atlas vs. Monarcas

Jorge Antonio Pérez – Monterrey vs. León

Oscar Mejía García – Pachuca vs. Toluca

Marco Antonio Ortiz – Jaguares vs. Tigres

Santos vs. Puebla – Fernando Guerrero Ramírez