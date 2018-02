Regularán participación de gobiernos en el futbol mexicano, asegura Decio de María

Guadalajara

El Comité de Desarrollo Deportivo trabaja en medidas para regular la participación del gobierno en equipos profesionales en México, reconoció el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Decio de María.

“El futbol profesional es empresas privadas e inversionistas privados. Es uno de los capítulos que se trata de regular. Es tener reglas que sean iguales para todos. El deporte profesional debe ser eso, de inversionistas privados, de quienes generen sus propios recursos para tener un proyecto”, comentó.

De visita en Guadalajara para entregar un reconocimiento al Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval por su apoyo al deporte, Decio dejó en claro que el futbol en México debe ser guiado por proyectos que sean autosustentables.

“Hay situaciones en donde gobiernos han invertidos a ciertos equipos y eso no es Fair Flay, porque hay otros que no tienen esa misma posibilidad y ese es uno de los capítulos en el que el Comité está trabajando. Desde el origen, si a unos le dan y a otros no, no es un Fair Play financiero para los que están invirtiendo en esa industria”, finalizó.

GPE