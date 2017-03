Así se jugarán los cuartos de final de la Copa MX

Ciudad de México

Solo FC Juárez quedó en los cuartos de final de la Copa MX, Clausura 2017, como representante del Ascenso, donde las Águilas del América se quedaron en el camino ante los Xolos de Tijuana.

Cruz Azul, por su parte, echó en los octavos a un pobre León que no encuentra el camino, ni en Liga ni en el certamen copero.

Chivas, en su cruce ante Correcaminos, avanzó en una agónica tanda de penales en su casa.

LOS CUARTOS DE FINAL

Rayados vs. Puebla

Chivas vs. FC Juárez

Santos vs. Cruz Azul

Xolos vs. Morelia