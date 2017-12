Cruz Azul "no quería que me fuera así": Chaco Giménez

Ciudad de México

Christian Giménez ya no es más jugador de Cruz Azul. Luego de ocho años, el Chaco no entra en planes de Pedro Caixinha por lo que deberá dejar al club. Sin embargo, el atacante dice que no se va enojado, al contrario, con todo el agradecimiento a la que fuera su casa en todo este tiempo.

"Quiero mucho a Cruz Azul, el club en sí no quería que me fuera de esta manera, es una situación difícil para todos y es este doble, yo soy una persona muy abierta y muy inteligente para ponerme a pensar y saber que hoy algunos entrenadores buscan unas cosas y lo entiendo perfectamente, sabía que estaba dentro de las posibilidades, pero el año que entra cumplo 20 años de carrera y me quiero retirar jugando, la verdad no me quiero retirar así de sorpresa, de decir que me retiro hoy".

Y agregó: "no (se va enojado), yo le debo mucho al club, el club me ha dado muchas cosas y soy una persona agradecida con Cruz Azul, el presidente (Guillermo Álvarez) se comunicó conmigo, lo hablamos directo, Yayo (Eduardo de la Torre) también, Caixinha también habló conmigo directamente y me dijo que no iba a contar conmigo que si yo quería seguir en el club no iba a haber ningún problema, pero que en este momento no es lo que necesitaba en el equipo y nada más; así que las cosas claras mantiene buenas relaciones. Fue por una cuestión futbolística nada más, Cruz Azul me quiere mucho y yo siempre voy a querer a Cruz Azul mucho, pero hoy mi etapa terminó, el cariño que le tengo no sé va a acabar".

El Chaco agregó que aquí en México solo le queda jugar en Pachuca: "es un equipo que es una casa para mí y vamos a ver. Hay dos opciones, siempre las dejé claras, había dos equipos que podía jugará acá, o era retirarme en Cruz Azul o retirarme en Pachuca, hoy la de Cruz Azul ya quedó descartada y no es por descarte, pero por el cariño que le tengo y la identificación, y sí la gente de Pachuca siempre me ha tratado como un hijo y estoy agradecido".

Eso sí, tiene claro que tarde o temprano regresará a La Máquina.

"Esto no se termina acá, en algún momento regresaré de entrenador o como parte del club, porque quiero mucho al club, al presidente, se han portado de maravilla conmigo, a la afición; no me lo esperaba, quería retirarme en Cruz Azul.