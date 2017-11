Si podían cambiar de portería: Codesal

Ciudad de México

La polémica empezó en el campo, cuando Cecilio Domínguez voló su tiro en la tanda de penales, el delantero paraguayo se tardó en cobrar porque la zona del manchón penal ya estaba muy dañada, unos instantes antes Dorlan Pabón había inaugurado la ronda y el colombiano falló. Lo mismo ocurrió minutos antes en los minutos finales del partido.

Fue cuando desde las bancas se pidió que los siguientes tiros se hicieran en la otra portería, el que más lo solicitaba era Miguel Herrera, iba un cobro por equipo. El árbitro, Óscar Macías Romo lo consultó con su asistente José Luis Camargo, pero nada. Dos tiros más, uno por bando, acierto de Funes Mori y fallo de Alejandro Díaz.

En el tercer penal dio la impresión que el cuerpo arbitral ahora sí consideraba cambiar de portería, pero de nuevo no pasó. Se mantuvo todo en el mismo sitio. De nuevo acierto y error. Al final, Monterrey celebró y América quedó eliminado.

En la sala de prensa, Miguel Herrera, entrenador de las Águilas, apuntó que se le pidió al cuerpo arbitral que cambiaran de portería, porque la que había sido elegida de principio estaba muy dañada, el Piojo no supo por qué no vino la decisión si —según él— los dos equipos estaban de acuerdo.

Edgardo Codesal, ex director del área técnica de la Comisión de Arbitraje, explica que el silbante Óscar Macías tenía “la facultad de cambiar de lado el cobro de los penales en razón del terreno de juego o de las condiciones de seguridad; aunque no está totalmente especificado en las reglas sí puede hacerlo durante los tiros usando su criterio; (Macías) no debió hablar con el asistente, eso lo debe decidir él, porque para eso es el central y debería aplicar su criterio”, según la regla 10, página 91 en Reglas de Juego de la FIFA.