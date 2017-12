Para Riquelme, clubes mexicanos eran rivales incómodos en Libertadores

Ciudad de México

A unos días del sorteo de la Copa Libertadores 2018, Juan Román Riquelme reconoció que los clubes mexicanos eran rivales difíciles en este torneo.

“La Copa Libertadores hoy la puede ganar cualquiera, no es tan difícil como era antes. Los brasileños no son gran cosa y hoy no están jugando los mexicanos, que nos quedaba, viajar era complicado y que por ahí que no le daban tanta bola a la Copa y te complicaban siempre”, expresó el ex jugador en una entrevista en el canal 13 de Argentina.

Riquelme cree que con estas ausencias, además de considerar que el nivel de los clubes europeos ha disminuido, Boca Junior tiene un camino más fácil para alzarse con el trofeo el próximo año.

Los equipos mexicanos, que jugaron la Libertadores de 1998 a 2015, tuvieron un gran desempeño en el torneo, al punto de que Cruz Azul (2001), Chivas (2010) y Tigres (2015) llegaron a la final, aunque las perdieron contra Boca Juniors –con Riquelme en el equipo-, Sport Club Internacional y River Plate, respectivamente.

Los directivos de la Liga MX consideran que el calendario de la Copa Libertadores, que se extendió desde el año pasado, complicó las apariciones de mexicanos en este torneo, por lo que ya no han participado desde la edición de 2017.