Héctor González Iñárritu descarta 'cúpulas' en arbitraje

Enviada, Toluca

No le ha sido nada sencillo al arbitraje mantenerse en calma en los últimos meses. Más allá de los errores en el torneo local, de nueva cuenta los hombres de negro se unieron para pedir la salida de Edgardo Codesal del área técnica, tal como lo pusieron en el puesto tiempo atrás, así lo quitaron, en medio de una especie de revuelta que, para muchos, no fue lo mejor.

Aquello hizo ver como si un puñado de esos nazarenos manejara la situación, como si tomará decisiones importantes dentro de la Comisión. Sin embargo, Héctor González Iñárritu, su presidente, descartó que exista tal situación.

“No hay ninguna cúpula, en todos los clubes, en las empresas, en todos los trabajos hay que saber escuchar, es lo que hacemos”, dijo de manera contundente a La Afición.

El directivo vive una segunda etapa en el arbitraje, por ello, puede decir que conoce dos etapas en las que se trabajó en un desarrollo importante. En esta última, ya tiene una injerencia importante, y aseguró que él mismo les pone topes a los árbitros.

“Todos tienen una voz, a veces se les dice esto sí se puede, esto no. Yo soy muy contundente cuando se pueden hacer algunas cosas y otras que no. Ya entendieron que hay que trabajar mucho más fuerte por la exigencia del futbol, así que hay que estar a la altura, el arbitraje tiene que crecer con la Liga”.

Agregó que “desde que estuve hace diez años aquí se habla de eso. Hace muchos años sí pasó, pero ahora tenemos un software para calificar, tratamos de ser justos, te puedes equivocar, pero también tratamos de apoyar al que sataniza, hay áreas de oportunidad para mejorar. Al que hace bien las cosas hay que fortalecerlo”.

Sobre las declaraciones que ha hecho el mismo Codesal con referencia a su salida, en las que habló de la decepción que le causó José Luis Camargo, quien dijo, es de los principales que le dieron la espalda, González Iñárritu, manifestó que “este problema se veía venir en octubre, lo frené, quedamos en continuar con los árbitros, pero se desgastó la relación, no me podía meter porque esto no es un problema metodológico”.

Además, destacó que las relaciones personales no siempre pueden permanecer en armonía, por más que se quiera: “Llega un momento que por más que ambas partes ponen de sí es difícil, y ese desgaste hizo que Edgardo se hizo a un lado, y que las personas que vengan a la estructura, ayuden para mejorar”.

En cuestión del día a día, Héctor habló sobre los errores de los árbitros en las primeras jornadas del Clausura 2017, y lo que ha mejorado en los últimos años el arbitraje mexicano.

“Hay semanas complicadas en las que hay errores que van al resultado, pero estadísticamente hablando hemos ido mejorando, sobre todo con los que yo me comprometí, una tarjeta amarilla o roja la podemos discutir, pero no te afectan al resultado directamente. También el árbitro tiene muchas decisiones en un partido y la mayoría afecta. El árbitro tiene entre cuatro o cinco decisiones importantes, y esas las hace la mayoría muy bien”.

Luego, destacó la labor que han hecho en la Comisión, lo fuerte que se labora en todas las áreas para que se tenga un buen nivel, que existan menos quejas: “Cada año hay que estar innovando, creando, para darles más herramientas a los árbitros, y que puedan hacer una trabajo cada vez más cerca no de la perfección, porque es imposible, pero sí cerca, pero sí que los errores que van al resultado se reduzcan”.

Hay que recordar que aún no se designa al sucesor de Edgardo Codesal en el área técnica. Se perfila Rodolfo Sibrian, quien cumple con la mayoría de las características que busca la Comisión.

“Estamos en pláticas, tenemos algunos candidatos. En una semana más ya tendré la estructura. Hay gente muy preparada, en México y en otras partes. Queremos que estén actualizados, que sean instructores FIFA, uno pudo haber sido árbitro, pero a lo mejor no es un instructor, porque es aplicación en cancha, en aula, y necesitamos algo así, que sea docente, que te dé metodología, que tenga empatía, firmeza, es un perfil muy importante para manejar jóvenes, que conozca el futbol mexicano es importante”.

En México se continúa con el análisis de la tecnología en el arbitraje, y por supuesto, se siguen las instrucciones de los altos mandos en el tema, para que en un futuro, se pueda contar con todas estas herramientas.

“Es un proceso de capacitación que hay que llevar, hay que hacer las pruebas silenciosas, las semis en vivo y luego las en vivo, hay filosofías conservadores que no quieren, progresistas que sí. Hay que estar donde está la innovación”.