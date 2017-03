Codesal: "Reivindicaron su dignidad"

Ciudad de México

Pocos conocen y padecieron tanto al actual gremio arbitral, como lo sufrió Edgardo Codesal. El antiguo colegiado y también encargado técnico de la Comisión de silbantes, que dejó su puesto hace algunos meses, se enfrentó a negativas de los líderes de la impartición de justicia y pese a lo ríspido de su adiós, con la coyuntura actual que rodea este ambiente y la polémica que se desató porque algunos hombres de negro no pitarán los encuentros de la décima fecha del torneo, Codesal refrendó su apoyo a sus antiguos pupilos.



"Creo que no les dejaron de otra, es lo que tenían que hacer... Hoy, por lo menos, se puede decir que reivindicaron la dignidad de lo que implica portar el uniforme de árbitro. Esto es como en la vida real; no se le puede agredir a una autoridad. En el futbol, la imagen del árbitro está muy lastimada y este tipo de situaciones o de determinaciones, afectan aún más su credibilidad", expresó vía telefónica.



Para Codesal Méndez, fue la sanción a Pablo Aguilar lo que desató todo. El zaguero paraguayo se llevó 10 encuentros de suspensión a cuestas, luego de propinarle un cabezazo o intento de, a Fernando Hernández a media semana; el ex silbante pidió empatía y que se aplicara el reglamento a rajatabla, con lo que el defensor americanista habría tenido que perderse hasta un año de actividad en cualquier categoría del futbol nacional.



"La Comisión se quedó absolutamente corta con el castigo de Pablo Aguilar, tendría que haberse ido un año y creo que los árbitros, en todo su derecho, han tomado una medida extrema; me parece que están en su derecho, ante la falta de apoyo, ante la falta de congruencia para con su labor. Hay que ponerse en sus zapatos... La agresión está ahí, al igual que el reglamento, pero lo que sucede es que no se respetó ni la integridad del silbante, y menos, las reglas del juego. Las sanciones severas sirven para poner el ejemplo y que estas no se repitan".



Codesal, que a principios de la década pasada era el presidente de la Comisión de Árbitros, recordó el incidente entre Felipe Ramos Rizo y Christian Zemartten, en el que el volante argentino, jugando para Pumas, realizó una acción similar a la de Pablo Aguilar; entonces, como lo relató Edgardo, sí se aplicó el rigor del reglamento.



"La jugada de Zemartten es muy similar a lo que pasó con Pablo Aguilar, solo que ahí no nos tembló la mano para aplicar el reglamento. A pesar de todas las presiones que había alrededor, mantuvimos el respeto al silbante por sobre todas las cosas. No se puede permitir que la autoridad se vea sobajada, al menos eso era lo que imperaba antes".