Xolos vence a Chivas con gol de Milton Caraglio

Desde 2011 el Rebaño no le gana a Xolos por la Liga y sigue la mata dando. Los fronterizos no fueron tan espectaculares como otras noches ante el Rebaño, pero sacaron oficio, jugaron al error del rival y se llevan todo el botín.

Chivas propuso, pero no concretó, más de ocho tiros de esquina a favor y nada.

Xolos juega sin complejos ante Chivas y 35 mil aficionados del rival y sabe ganar, sabe jugar estos compromisos. Los de Herrera tuvieron una y la metieron. Caraglio abusó de Alanís y tres puntos a la bolsa de los de Tijuana.

Chivas 0, Xolos 1

El Rebaño Sagrado asumió el control del partido desde el primer minuto del partido, pero no pudo cristalizar el dominio ante los Xolos. El equipo de Almeyda ya había puesto contra las cuerdas a Lajud, pero el zurdazo del Aris Hernández pegó en el larguero y se fue para afuera. Los rojiblancos tuvieron la primera, pero la madera les negó el gol. La táctica fija por nada les daba la ventaja de nueva cuenta.

DOLORES DE CABEZA

Al minuto 15 del primer tiempo el Rebaño ya había tenido cinco tiros de esquina a favor. Sí, cinco oportunidades manifiestas, pero ninguna se concretó.

Cinco tiros desde la esquina en favor en menos de 15 minutos habla de que la cancha estaba inclinada totalmente en favor de los tapatíos, pero no lograron hacer el gol de la quiniela. De hecho mediante una jugada ensayada llegó la más clara del primer lapso, pero el disparo del ‘Aris’ dio en el travesaño.

Chivas tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el tiro de esquina, pero no contaron con la claridad.

Dejando de lado la táctica fija, el chiverío tuvo otra muy clara cuando la ‘Chofis’ López se quitó a su marcador y disparó, pero le desviaron su tiro. Ya cerca del descanso Alana Pulido estuvo a nada de marcar el primer gol, pero Michael Orozco a dos metros de la línea de gol despejó el tiro de Pulido. El empate se mantenía, aunque los rojiblancos tocaron la puerta de manera más clara que el rival.

Mientras los Xolos apostaban todo a una jugada de Avilés Hurtado o Caraglio, pero en el primer tiempo no tuvieron ninguna a modo y sin goles culminó el primer lapso.

El conjunto visitante empezó el complemento con un susto mayúsculo contra el arco del Rebaño. Tras una gran jugada de Avilés Hurtado quien retuvo la pelota y accionó el engranaje ofensivo de Xolos provocaron que Paúl Arriola quedara frente a la cabaña de Cota, pero el delantero de la visita la mandó al segundo piso del estadio. La más clara de los fronterizos fue desaprovechada por Arriola.

Los Xolos hasta el minuto 70 no habían tenido una clara frente a Cota, pero eso no era problema. Ellos vinieron a una y la tuvieron. Jugada por la banda derecha y Paúl Arriola centró pasado, Cota se vio techado y no pudo cortar el balón y Milton Caraglio abusó de Oswaldo Alanís y con puro cuerpo lo sacó de la jugada para martillar y mandar a guardar el esférico. Gol de Xolos ante unas Chivas que se olvidaron de la intensidad en la marca. Alanís perdí la referencia y gol de la visita.

Al final, Almeyda mandó a Fierro a la cancha junto a Guillermo Martínez, el de Ahome, Sinaloa no ganó un mano a mano a Yasser Corona, mientras que Martínez no tuvo ninguna a favor para buscar el empate. Chivas vuelve a perder contra su bestia negra, al menos ahora no fueron cuatro.

Goles: 0-1 Caraglio '74

Amonestados: Pizarro (Ch) Valcorra (X)

Expulsados:

Asistencia: 35, 412

Árbitro: Jonathan Hernández Juárez

MC