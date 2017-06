¿Qué buscan América y Chivas en el Draft 2017?

Ciudad de México

Chivas y América se preparan para el próximo torneo en el Régimen de Transferencias. Conscientes de que deben ser equipos obligados a entregar buenas cuentas, Miguel Herrera y Matías Almeyda comentaron a La Afición un poco de lo que buscan para sus respectivos equipos.

“El equipo está sólido. Hay que apuntalarlo. Tres o cuatro jugadores que tratamos de sacar acá, hay uno de fuera. Entonces tratamos de apuntar lo mejor posible, porque al equipo le falta gente”, comentó ‘el Piojo’, quien afirmó que el equipo “va a andar muy bien” en este semestre.

Sin entrar en detalles, el entrenador azulcrema señaló que siempre habrá rumores y muchos más jugadores desmentidos. Esto debido a que el presupuesto no siempre dará para todo. “Rumores muchísimos y desmentidos muchísimos más. Porque luego nos ponen a todos jugadores y no es cierto. Hay un presupuesto anual que ya está un poco gastado por la administración anterior. Hicieron buenas compras de buenos jugadores. Nos enfocaremos en lo que hay y no más”.

Por su parte, Matías Almeyda fue breve y aseguró que sólo están interesados en un jugador, aunque no reveló de quién se trate. “En principio venimos para respetar este protocolo, nosotros estamos detrás de un solo refuerzo, si se puede dar, bienvenido sea. Si no, la idea es mantener al grupo de jugadores que hemos entrenado hasta hace una semana atrás”.