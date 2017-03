Clínica del Real Madrid en Torreón llega a su fin

Torreón, Coahuila

Culminaron con éxito las Clínicas de Futbol del Real Madrid, que se llevaron a cabo durante varios días en las instalaciones de la Escuela Pereyra, con un récord nacional en asistencia de niñas.

En dos grupos se dividieron estas clínicas, el primero terminó el pasado sábado y el segundo ayer lunes, 250 participantes estuvieron en estas clínicas que se aprovecharon de principio a fin.

Los organizadores junto con el staff de entrenadores, quedaron sorprendidos por la gran disposición y participación de niños y niñas, quienes acataban las órdenes que les daban.

Para la lagunera Desiree Monsiváis, este tipo de eventos son de una total enseñanza y sobre todo, sirven para saber valorar todo lo que conlleva a una organización como tal.

"Antes me preocupaba por meter goles, estar en el campo jugando y ahora con este tipo de eventos en los cuales andamos organizando, valoro mucho a la gente que está en la logística, aprecio ese esfuerzo, ver esto es pesado, pero de gran crecimiento, me hace sentirme plena al ver que rebasamos las expectativas en el femenil".

Dijo verse reflejada en algunas niñas, "muchas de ellas traen bastante cualidades que deberán aprovechar, algunas me decían que querían ser como yo, pero en realidad tienen muchas cosas a favor para superar lo que yo he logrado".

Para finalizar, Monsiváis señaló que después de este evento se estará trasladando a Monterrey en donde estará en pláticas con la Tigrillas de la UANL y Rayaditas, quienes al parecer le han hecho alguna oferta para jugar con ellas en la Liga Profesional.

"La verdad es que me gustaría mucho jugar en mi ciudad, pero mejor de otro lado hay interés en que yo juegue para ellas y pues me encanta la idea de seguir haciéndolo, si es más al norte pues ni modo, me debo al futbol y aceptaría un buen arreglo con quien sea con tal de seguir practicando el deporte que tanto me apasiona".

JFR