Chivas sigue sin ganar en casa; caen contra Monterrey

Guadalajara

Rayados fue mejor o se equivocó menos que Chivas. El Rebaño volvió a perder en casa y la defensa central deja dudas a la afición y goles regalados a los visitantes. Salcido y Marín no pudieron contener el ataque de los regios y la mala puntería de Funes Mori impidió que el juego acabara en goleada. Los centrales de Chivas no carburan, mientras que Jaír sigue lesionado y Alanís es un privilegiado que ve los partidos en la banca, pero no suma minutos en lo que va del curso.

Chivas 1, Rayados 2

El resumen del primer tiempo es Carlos Salcido regalando un gol y Chivas jugando al pelotazo. Hay jugadores como Salcido, quien ya tiene un lugar fijo en la historia de Chivas, pero el error que cometió en el gol de los regios demuestra que el retiro es algo ya cercano e inevitable.

En la primer jugada del partido, por nada cae el gol del Rebaño. ‘Chofis’ López dejó tendido sobre el terreno al Cachorro Montes y disparó con la derecha a las manos de Hugo González, después el Chiverío volvía a tocar la puerta, pero de nueva cuenta Hugo evitó la caída de su cabaña. Buen arranque de los rojiblancos, pero no la metían.

Al minuto 17 llegó primera de peligro de Rayados, pase filtrado de Funes Mori. Y Pabón no encontró el arco, pese al inicio potente del Rebaño, los de Mohamed equilibraron el duelo y después un remate de cabeza de Montes encendía las alertas, el gol estaba al caer.

Pese que el partido era controlado por los Rayados, el Rebaño tuvo una muy clara para inaugurar el marcador. ‘Chofis’ ganó una pelota dividía por velocidad y en el mano a mano contra González disparó de zurda pero s8n nada d exigencia. Un gol cantado que se perdía el Rebaño.

‘Chofis’ perdonó, Rayados no

Al minuto 39 Salcido no supo cómo despejar un balón, lo pierde en la entrada del área con Funes Mori, quien con la punta del zapato habilitó a ‘Ponchito’ para que de zurda la mandara a guardar. Un gol regalado de parte del capitán y la desesperación se apoderaba de los asistentes, quienes empezaban a abuchear al equipo tapatío.

La primera mitad se fue con una ventaja de un gol para Rayados, no era más abultado el marcador por la gran noche que tenía Rodolfo Cota bajó los tres palos.

El partido se empató pronto. La primera pelota que tocó Pulido fue gol. Gran jugada de Chivas para buscar a Pizarro en la línea de fondo, mandó un centro que prolongó Michael Pérez y Pulido cerró la pinza para el empate momentáneo.

Chivas no pudo manejar el momento anímico, porque a los dos minutos le habían marcado otro gol con sumas facilidades de la defensa.

Balón largo a Avilés Hurtado, por velocidad se llevó a Jesús Sánchez, después Hedgardo Marín no llegó a la marca o simplemente no pudo y Avilés le pegó con toda la pierna derecha para vencer a Cota. Marín quedó evidenciado ante Avilés, por velocidad no pudo competir el central tapatío.

El partido se abrió y los dos atacaban, primero Funes Mori falló un gol sin portero y al minuto 70 Alan se quitó a tres rivales y disparó a la base del poste, se salvó Rayados del empate.

Al 90 el Rebaño acarició el empate. Centro de ‘Chofis’ y Alan Pulido peinó el esférico y pasó a medio metro de la línea de gol, Chivas no bajaba los brazos buscando la igualdad.

MC