Moyes advierte que ‘Chicharito’ será tratado igual que en el United

Una de las grandes incógnitas que surgieron tras la llegada de David Moyes al banquillo del West Ham en la Liga de Inglaterra, fue el cómo sería su relación con el delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, con quien coincidió en el Manchester Unites y donde el ex del Real Madrid no tiene tan buenos recuerdos.

El técnico escocés advirtió que el trato hacia el canterano de Chivas será el mismo que en los 'Red Devils', puesto que la calidad de Hernández será la que determine si tiene o no minutos de juego como titular.

"Será tratado igual acá. Si juega bien y anota, no hay problema; si no, será igual que los demás", dijo el estratega al tiempo en que recordó que los pocos minutos que le brindó en Old Trafford se debió a la fuerte competencia que entonces había.

"Fue difícil para él en el United, porque tenía a Robin van Persie, Wayne Rooney, Danny Welbeck o Shinji Kagawa, entonces había mucha competencia".

'Chicharito' disputó solo cinco partidos como titular en los 10 meses que el otrora director técnico de la Real Sociedad lo entrenó en el Manchester United.