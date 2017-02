Chiapas vs. América, a mantener la constancia

Ciudad de México

Los rostros de los jugadores de América lucen más serenos, es lo que tienen las victorias, que sumas un par de resultados y aligeran el entorno, lo malo se va de golpe y porrazo y te metes de lleno en la pelea. Las Águilas parecen estar dispuestas a dejar esa inercia de serpientes y escaleras en la que habían caído, la prioridad es mantener una secuencia de buenos resultados en la Liga, porque es el torneo en el que tuvieron un inicio que los rezagó del pelotón de los punteros, pero el triunfo en Morelia los catapultó a la parte media de la tabla.

No hay espacio para el descanso en Coapa, sabe el equipo que hay cosas por perfeccionar, sobre todo porque esta noche visitan a Jaguares de Chiapas, en el partido que estaba pendiente de la Jornada 1. Tercer compromiso ante equipos que se están jugando la vida en la zona porcentual, lo que supone un punto más de exigencia, porque las escuadras que pelean en la parte baja, buscan a muerte cada unidad.

El ambiente ha mejorado en América, la tensión ha desaparecido y ha entrado en un estado de ligera bonanza, una victoria en el partido de esta noche metería al equipo de La Volpe, por primera vez, en los puestos de Liguilla, una zona en la que América debe habituar de manera natural.

Michael Arroyo no viajó con el equipo, el ecuatoriano sigue de baja por un problema en una rodilla, su ausencia supone un punto menos de estrés para La Volpe, quien tiene que dejar a dos extranjeros fuera por la regla 10/8, el otro que no estará considerado para el juego de hoy será Cristhian Paredes, el mediocampista paraguayo tendrá actividad con la Sub 20, a la espera de que le llegue la oportunidad de mostrarle al entrenador que tiene la capacidad para vivir en el primer equipo.

Otra baja en el cuadro americanista es Edson Álvarez, un chico que ha ganado peso en el vestidor por sus condiciones futbolísticas, el hombre que lleva la bandera de la casa y que ha despertado el interés del seleccionador mexicano, Juan Carlos Osorio, que lo llevó a Las Vegas para el amistoso contra Islandia.

Hay otros factores que rodean el partido de hoy, uno de ellos es el regreso a Chiapas de Silvio Romero, el 'Chino' dejó el sureste mexicano hace medio año, cuando fichó por las Águilas, fue su desempeño en el cuadro chiapaneco el que lo proyectó a Coapa. Romero fungió como titular por primera vez ante Morelia y participó en la jugada del primer gol, su accionar viene de menos a más y todo indica que recibiría de nuevo la con­fianza de La Volpe, por aquello de que el equipo que gana repite y también porque conoce bien la atmósfera del cotejo.

Romero resaltó la importancia del triunfo del sábado, y su regreso al cuadro titular. "Veníamos de un traspié en Copa y por suerte ganamos y por momentos jugamos bastante bien, había que aprovechar la oportunidad y por suerte se hizo un buen trabajo, pero lo más importante es que conseguimos el segundo triunfo consecutivo en Liga".

Otro punto es el reencuentro que tendrá el equipo con Moisés Muñoz, será un duelo especial en el que convergerán pasado y presente de la portería azulcrema. Moi no ocultó que le dolió salir de Coapa, incluso saludará a Marchesín en el acto protocolario del partido. Luego, el portero chiapaneco tratará de tener una noche de alto nivel para negar a los delanteros azulcremas.

Muñoz habló en la víspera del encuentro y apuntó que "es un partido importante porque son tres puntos y eso es importante, no hay nada que opaque eso. Venimos con ganas de revancha, lo que sucedió el viernes nos dejó dolidos, pero tenemos la oportunidad de revertir y queremos conseguir los puntos", comentó al tiempo de asegurar que en caso de una victoria no dudaría un ápice en celebrarla, pero todo en una línea de respeto.

América y Chiapas, tres puntos que suponen despegar arriba (América) y abajo (Chiapas), un juego en el que si hay alguno que especule podría ser castigado.