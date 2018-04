'Chelis' le pide a la afición que no le griten 'puto' al portero rival

Ciudad de México

A través de un video circulado en redes sociales, José Luis Sánchez Solá, estratega del Las Vegas Lights FC, en compañïa de Joel Huiqui, defensor del equipo, solicitó a la los aficionados no gritarle 'puto' al portero rival, argumentando que es 'su amigo'.

"Mis amados aficionados, saludos. Un favor: El arquero del equipo contrario, con el cual jugaremos mañana, es mi amigo. Cuando el partido arranque no digan 'puto'. ¡Por favor! Es mi amigo. Háganme ese favor, no le digan 'puto' al arquero. Es mi amigo. Gracias", expresó el técnico en el video.

No obstante, en el material ya citado, el ex estratega del Pueblo no dice el nombre del guardameta referido.