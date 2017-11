Charlyn Corral, la mexicana rompe redes de España

Ciudad de México

Tras nueve jornadas disputadas en la Primera División Femenina de España, la futbolista mexicana Verónica Charlyn Corral, junto a su actual club Levante UD, vive un gran arranque de torneo en la temporada 2017-2018.

Con nueve anotaciones, la seleccionada nacional lidera la tabla goleadora de La Liga Iberdrola; por su parte, el conjunto ‘Granota’ se ubica en la cuarta posición de la general. En entrevista para La Afición, la oriunda de Ecatepec, Estado de México, nos relata cómo ha sido esta etapa de su carrera.

Charlyn fichó con el Levante Femenil en agosto del 2015- luego de jugar un año para el equipo finlandés Merilappi United, franquicia donde inicio su trayectoria como profesional-, y su acoplamiento se efectuó de la mejor forma: “mi adaptación ha sido bastante buena; ya me siento muy familiarizada con la cultura y con la gente. Las compañeras de mi equipo, desde el primer día, me hicieron parte de la familia ‘Granota’; me siento muy plena y satisfecha”.

La deportista de 26 años de edad, señaló que uno de los obstáculos enfrentados al arribar al país ibérico fue “ganarme la confianza de las compañeras y del cuerpo técnico”; no obstante, su mayor problema se debió a “el tema del sueño; porque me costaba mucho dormir, como que seguía todavía con el horario de México. Esa fue la parte más difícil”.

Respecto al buen rendimiento en la liga española, aseveró: “no veo ningún resultado como casualidad, sino como consecuencia de trabajo y mentalidad en creer que yo puedo”. Asimismo, expresó, el comienzo sobresaliente del certamen fue una idea concebida “siempre me gusta esperar buenas cosas, me gusta pensar en que me va a ir bien. Creo eso, porque trabajo para conseguirlo. Sé que se necesita un esfuerzo constante, y nunca bajo los brazos”.

“El levante siempre ha sido un club luchón. Es un equipo grande, pero también humilde” puntualizó la cinco veces mundialista (tres con Sub 20 y dos con la selección absoluta). Además, apuntó que las expectativas del conjunto azulgrana “son ir paso a paso; obviamente queremos estar en todo momento en los primeros lugares. Ahorita nos encontramos ahí. Sabemos que nos falta aún seguir subiendo, pero, creo que nosotras podemos competirle a quién sea”. “La liga es larga, y se pueden presentar resultados inesperados. Sin embargo, las expectativas son altas", agregó.

Para finalizar, Charlyn Corral expuso que en un futuro le complacería jugar en otra nación, “aquí estoy muy contenta, aquí me encuentro feliz, y eso también me ayuda al futbol; pero, no cierro puertas a otros equipos. Me gustaría jugar en otro lugar del mundo. Me gusta ser aventurera”. Empero, de suceder lo anterior, no descarta el volver al balompié español: “si algún día me voy de aquí, no descarto el ya no volver más. Estoy en buena edad de probar en otro lugar y, después, regresar adonde conozco”.

La mexicana disputará la jornada 10 de la Primera División Femenina de España, el próximo sábado 18 de noviembre; para después concentrarse con el selectivo nacional del 19 al 28 del mismo mes.