Presenta Michel Salgado trofeo de la Champions League en GDL

Guadalajara

El trofeo de la Champions League pasó por Guadalajara y en su visita el embajador de la marca cervecera que patrocina este evento fue Michel Salgado, quien ganó las Copas de Europa de 2000 y 2002 con el Madrid y en su estancia en la Perla de Occidente, Salgado habló sobre la importancia de ganar otra Champions y se le preguntó para él qué es más importante, una Champions más o que España gane el Mundial de Rusia y esto respondió el ex jugador de los Galácticos.

¿Se puede tener sentido de pertenencia estando a 10 mil kilómetros de distancia de un torneo como es la Champions?

“Eso implica la Champions y a eso hemos venido, trayendo el trofeo, acercándolo a los aficionados que se lo merecen, y el seguimiento en México es enorme a esta competencia que es preciosa y por mi experiencia, que he jugado 90 partidos en esta competición, que me tocó estar en cuatro seis y dos finales, puedo decir que es una situación indescriptible, desde oír el himno ya es algo muy especial y agradecer el calor que hemos sentido acá en Guadalajara y por eso les hemos traído el trofeo para que estén más cercanos a esta competición”.

Nosotros tenemos a Hugo Sánchez y a Rafa Márquez, los dos tuvieron sus éxitos en España, ¿Con quién te quedas?

“Y no me animo, porque los dos son amigos, además, que los conozco a uno como rival, siempre jugué contra Rafa y con el otro no pude jugar porque era pequeño, pero después le conocí personalmente, a Hugo, quien es de los más grandes en la historia del Madrid y han tenido la mala suerte en no ganar la Copa de Europa, primero por esa durísima eliminatoria contra el Milán, después han tenido esa eliminatoria contra el PSV y todos creíamos que se podía ganar esa Copa de Europa, pero no fue así, tenía un equipazo con la quinta del Buitre y el delantero que era Hugo Sánchez, quien destrozó todos los récords de goles en la Liga española, y esas chilenas y después de él no hay quien haga esas chilenas tan espectaculares y era un goleador nato, un delantero, un nuevo de los que ya son difíciles de encontrar, por otra lado esta Rafael Márquez, el Patrón, el capitán, el Káiser, es un jugador quien hace recordar a Beckenbahuer, quien tiene esa tranquilidad para salir jugando desde atrás y ahora tiene la posibilidad de ir a jugar su quinto mundial. Los dos son grandes en México, han hecho historia en los equipos más grandes de España y eso no es fácil, sólo lo logran jugadores, muy, muy grandes”.

¿Si solo tuvieras cupo para alguno, a cual ficharías?

“Je, je, eso depende de las circunstancias, si necesito un delantero o si necesito un central”.

En Argentina hay gente que prefiere ganar una Libertadores, por encima de un Mundial, en su caso ¿qué prefiere, que el Madrid gane una Champions más o que España gane otro Mundial?

“No me preguntes eso, es muy complicado, es como si te pusieras a elegir entre tu padre o tu madre, es así de claro. Si me dices ganar una tercera Champions en fila o el Mundial, creo que elegiría el Mundial, pues es algo más, es un honor muy grande representar a tu país cada cuatro años, en una cita como esa y ganar ese trofeo es algo espectacular, pero también la Champions es un torneo que vives día con día, desde que te empiezas a preparar desde la pretemporada, pero sí es muy difícil elegir entre ganar una o la otra”.

¿Por qué crees que le costó tanto triunfar en el Madrid al Chicharito?

“Es muy complicado, primero que nada hay que ver qué es triunfar. Chicharito lo tenía complicado, porque arriba tenía jugadores de una calidad enorme, cuando hablamos de un trío como Benzema, Bale y Cristiano, es complicado encontrar un sitio y además había otros jugadores que podían jugar en esa línea de tres, Chicharito era un buen recambio y siempre necesitas tener uno así y todos nos acordamos de aquel gol ante el Atlético del Chicharito y siempre necesitas así tener jugadores así con esa energía y me parece que su temporada fue muy buena, le faltó la regularidad que los delanteros necesitan, pero me queda claro que él dio todo lo que tenía que dar por el Real Madrid”.

