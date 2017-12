‘Chaco’ se despide de Cruz Azul con emotiva carta

Ciudad de México

Christian 'Chaco' Giménez no se iba a despedir de Cruz Azul sin dedicarle al menos unas líneas donde proyecte su sentir tras dejar al equipo luego de siete años vistiendo su camiseta.

A través de su cuenta de Twitter, el ahora jugador del Pachuca dedicó una carta a toda la familia cementera que lo acompañó todo este tiempo, desde el presidente Guillermo Álvarez, personal de La Noria, afición y ex compañeros.

"A ti, Cruz Azul, ¿qué te puedo decir? Me adoptaste como tu hijo. Tanto tú a mí como yo a ti no tenemos nada que reprocharnos, lo intentamos una y mil veces y sí, quizá no se consiguió el título que tanto buscamos... Pero hemos logrado lealtad mutua", fue algo de lo que el ex cementero escribió.

Christian Giménez disputó 16 torneos de Liga con La Máquina, donde nunca pudo lograr un campeonato, aunque sí levantó un certamen de Copa y una Liga de Campeones que le permitió disputar un Mundial de Clubes.