Carrera de Matías Vuoso está en el aire

Guadalajara

El delantero Vicente Matías Vuoso aún no sabe que será de su carrera como jugador profesional luego de no haber llegado a un arreglo con ningún equipo del Ascenso MX y la Primera División, confesó a través de una entrevista.



"No tengo idea, ya en México no puedo jugar, esperaré si me sale alguna propuesta fuera y la tengo que pensar bien porque tengo familia, tengo hijos, habrá que tomar una decisión que puede ser que no juegue más o que jugué un poco más, aun no lo sé. La ofertas que tuve no me llegaron a convencer, también por un tema familiar el moverse de un lado a otro para mí en este momento hay temas que son más importantes", comentó.



No descartó que la posibilidad del retiro de las canchas como profesional sea viable, aunque no está definido. De ser así, no tiene más que agradecimiento por todo lo que el futbol le ha dado tan en lo profesional como en lo familiar.



"Todavía no sé (si se retira) pero dolido no, el futbol me dio todo lo que tengo, es una realidad, hice el esfuerzo, quizá en algún momento hice las cosas bien, otras mal, pero me dio vivencias, vida social, económica, todo lo que tengo es gracias a eso".



Lamentó que por cuestiones como el Draft la mayoría de las veces se trunquen carreras, pues no comparte el hecho de que los jugadores tengan que salir a pedir una oportunidad de la manera en que se hace en estos eventos.



"Ahora que estuve en el Ascenso muchos de mis compañeros se quedaron sin jugar, es una lástima que muchos que tenga que ser así ¿Por qué los extranjeros tienen hasta una semana antes para contratarse hasta antes que empiece el torneo y la gente extranjera que jugó en México o los mexicanos, no? es una lástima que muchos jóvenes se hayan quedado sin jugar".



Con la vivencia que le ha dejado el jugar en la liga de plata del futbol mexicano, es una voz autorizada para destapar las cosas que no están bien y a las que espera se les ponga mayor atención para erradicar lo más rápido posible.



"Yo gracias a Dios ya hice una carrera, me fue bastante bien, pero ellos son chavos que da lástima porque cuando los equipos en el Ascenso no pagan te piden un poco por que no tienen para comer con la familia, es algo que la Federación tiene que plantear bien por qué están haciendo quedar mal a muchas familias. Hay muchas irregularidades pasó con Chiapas, no puede ser que una liga se quede sin un equipo, la logística no es lo ideal, se tienen que cambiar muchas cosas porque hay mucha diferencia entre lo que es la Primera División y el Ascenso", finalizó

MC