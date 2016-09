Carnaval futbolero: 43 partidos en 13 días

Ciudad de México

En las próximas dos semanas, a partir de hoy y hasta el 2 de octubre, tendrán lugar un total de 43 partidos, en donde están implicados los equipos de la Liga Mx.



Esta euforia futbolística comprende 27 partidos de liga, entre las fechas 10 y 12 del Apertura 2016, ocho duelos correspondientes a los Octavos de Final de la Copa Mx y ocho que complementan la fecha cinco de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la CONCACAF.



Entre los duelos más importantes destacan el Cruz Azul vs Toluca, el Chivas vs Tigres y el Necaxa América; los tres se estarán llevando a cabo este martes, mientras que para el miércoles el Monterrey vs Santos es el más interesante.



Cuatro días más tarde dará banderazo la fecha 11 del campeonato, y el duelo que se lleva los reflectores de esta jornada es el América vs. Pumas en el Estadio Azteca. Para esta fecha también destacan el Tigres vs. Cruz Azul y el Veracruz vs. Chivas.



Ya para la semana de Copa Mx, en donde se definen los Octavos de Final, el duelo más atractivo es el Monarcas vs Chivas, que se jugará en el Estadio Morelos, aunque también lucen como interesantes el América vs. Veracruz, el Cruz Azul vs. Mineros, el Puebla vs. UDG y el Jaguares vs. Atlante. Complementarán la actividad el Querétaro vs. Lobos BUAP, Toluca vs. León y el Juárez vs. Alebrijes.



En lo que respecta a la Concachampions, los únicos equipos mexicanos que tendrán actividad serán Tigres, quien se medirá al Plaza Amador de Panamá, y el Monterrey, equipo que ya está eliminado y que únicamente buscará terminar de manera decorosa el certamen cuando reciban al Don Bosco de Haití.