Buscamos terminar con el pacto de caballeros: Guillermo Ochoa

Ciudad de México

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa, dejó en claro lo que busca la Asociación Mexicana de Futbolistas, terminar con el 'Pacto de caballeros' y terminar con el actual régimen de transferencias de la Liga MX.

En entrevista para La Afición con Adolfo Díaz, el portero que milita en el Standard Lieja aseguró: "En ningún momento es pelear con la gente del futbol, lo que se busca es tener dialogo, voz y voto del futbolista, hasta el momento que la respuesta sea positiva".

Afirmó que poco a poco se han tenido acercamientos con los directivos de la Federación Mexicana de Futbol y van por buen camino.

Asimismo, aseguró que la última instancia sería no jugar la última Jornada de la Liga MX pero: "El tema de parar la Liga sería una de las últimas instancias pero no es lo que queremos porque es un tema delicado y aseguró que no se va a llegar a tal "aseveró el cancerbero del Tri.

Por otra parte, declaró que el contacto con Enrique Bonilla y Guillermo Cantú sigue: "Esperemos que se lleguen a buenos términos, se busca que el jugador tenga la libertad de firmar donde él quiera y sea considerado y que el plazo para conseguir trabajo esté limitado a un día".

Por último declaró: "Los seleccionados no estamos exentos a esta situación y estamos apoyando a todos los jugadores, sabemos que tiene la fuerza que tiene el Tri y nosotros tratamos de poner de nuestra parte para estar en el mimo camino para el beneficio del futbol mexicano".