Discapacitado, atrapado en bronca del América vs. Xolos

Una persona en silla de ruedas quedó atrapada justo en medio de una pelea entre fanáticos después de la victoria de Xolos de Tijuana sobre las Águilas del América, dentro de los octavos de final de la Copa MX.

Scary scenes in TJ as #ClubAmerica fans clashed post-match w/ police & #Xolos fans. Thankfully, man in wheelchair was not hurt. #CopaMXpic.twitter.com/7OkKBIYVGJ