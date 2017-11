Atlético de Madrid vs. Real Madrid, en vivo, La Liga: MINUTO A MINUTO

El Atlético de Madrid tendrá su primer Derbi Madrileño en su nuevo estadio Wanda Metropolitano, cuando reciba al Real Madrid en la Jornada 12 de La Liga.

Tanto los colchoneros como los merengues saben que un triunfo será importante, ya que de esta manera pueden acercarse en puntos al líder del certamen español: Barcelona. Actualmente ambos equipos cuentan con 23 unidades, pero por mejor diferencia de goles, los de Zinedine Zidane se ubican en la tercera posición; minetras que los dirigidos por el 'Cholo' Simeone en el cuarto.

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak, Godín, Savic, Juanfran, Lucas, Gabi, Thomas, Saúl, Koke, Correa y Griezmann.

Real Madrid: Casillas, Carvajal, Ramos, Varane, Ronaldo, Kroos, Benzema, Modric, Marcelo, Casemiro e Isco.

PREVIO

El primer partido del Real Madrid en el Wanda Metropolitano.

