Renuncia de Codesal, una grilla barata de árbitros: Arturo Brizio

Ciudad de México

El ex árbitro mundialista Arturo Brizio valoró que la renuncia del titular de la dirección del área técnica de la Comisión de Arbitraje es “lamentable y lo grave es que no se va Edgardo Codesal por voluntad propia, sino que son los árbitros quienes piden su cabeza; entonces, es gravísimo que la comisión y la Federación Mexicana de Fútbol cedan a presiones de los propios árbitros, esto es como una empresa en la que yo dijera que quiero quién sea mi gerente o mi presidente”.

El también analista en Televisa Deportes y columnista de MILENIO-La Afición, agregó que “esto es un portón muy grave y muy grandote que está dejando abrir la Federación; para mí esta es una grilla barata, es un tema casi sindical, donde los notables, los líderes o como se les quiera llamar, pueden decir quién está y quién no está. Yo creo que el árbitro está para dirigir, para arbitrar lo mejor posible, pero no para decidir quién va a estar en el área técnica”.

Brizio también consideró que la Comisión de Arbitraje queda “en una posición débil, porque está cediendo a presiones”. De su interés por participar en dicha comisión, respondió: “No me interesa para nada ser instructor, yo estoy para ser presidente de la Comisión, pero no instructor, por favor, por mi trayectoria y sin vanidad, pero tampoco me interesa, yo estoy muy a todo dar aquí en Milenio, escribiendo, y en Televisa trabajando”, sentenció.