Yo estoy para presidente de la Comisión de Arbitraje: Arturo Brizio

Ciudad de México

Héctor González Iñárritu tendría pie y medio fuera de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol, luego de que su relación con el gremio de la Asociación Mexicana de Árbitros nunca llegara a buen puerto. Arturo Brizio Carter, ex árbitro profesional, aseguró que tiene la trayectoria suficiente como para ocupar dicho puesto.

"No me interesa para nada ser instructor, yo estoy para ser presidente de la Comisión, pero no instructor, por favor, por mi trayectoria y sin vanidad, pero tampoco me interesa", mencionó Arturo a La Afición cuando Edgardo Codesal renunció a la dirección del área técnica de la Comisión de Arbitraje.

El analista deportivo llegaría con la autoridad suficiente como para dirigir a los árbitros, pues cuando Codesal renunció, señaló que todo se trataba de una "grilla barata" y "lo grave es que no se va Edgardo Codesal por voluntad propia, sino que son los árbitros quienes piden su cabeza; entonces, es gravísimo que la comisión y la Federación Mexicana de Fútbol cedan a presiones de los propios árbitros, esto es como una empresa en la que yo dijera que quiero quién sea mi gerente o mi presidente".