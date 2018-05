VAR, no por ahora: Arturo Brizio

Ciudad de México

El presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol, Arturo Brizio Cárter, explicó el por qué no se implementará el Video Arbitraje Asistido (VAR) en esta liguilla del fútbol mexicano, detalló que no se recibió el aval de la International Board debido a que les parecieron insuficientes los ensayos que se efectuaron en los pasados meses en partidos de divisiones menores.

"El postulado original es que pudiéramos arrancar en la liguilla con el Video Arbitraje pero los requerimientos internacionales para la certificación del internacional board se han incrementado, por eso será imposible para la Comisión de Arbitraje y y para la Federación arrancar esto, ya se notificó a los dueños de los equipos que estarán en la liguilla, solo haremos ensayos off line para seguir buscando esa certificación".

Añadió que esta Comisión sí cumplió con los requisitos pactados en el inicio de los ensayos; sin embargo, la propia International Board se dio cuenta que eran insuficientes para avalar la implementación de un sistema que cambiara por completo el arbitraje en México.

"El hecho de aventarse y decir lo voy a implementar casi casi por necedad no es bueno, por ejemplo en Alemania se echaron un año de ensayos, de ese tamaño es la capacitación de árbitros porque es una nueva forma de ver al fútbol", dijo.

También señaló que el VAR no evitará errores de los silbantes pero si dará oportunidad de corregirlos, sobre todos determinaciones con implicaciones directas el resultado de un parido como las tarjetas, los goles y los penales.

"El VAR no va a quitar el error arbitral, lo qué pasa es que ese error grosero hoy no tiene remedio hoy te vas y te comes la crítica, ahora si hay remedio con el VAR".

REEDUCACIÓN ARBITRAL

Brizio explicó que se trata de un sistema complejo donde todos los involucrados en el fútbol deben reeducarse en temas arbitrales, pues el VAR tiene ciertas reglas como el que jugadores y técnicos no puede la revisión de jugadas, quien lo intente será amonestado. Además, el único que puede observar la repetición es el árbitro central en solitario.

SE REUNIRÁ CON LOS QUE VAN A RUSIA

El presidente de la Comisión de Arbitraje reveló que tendrán una plática y dinámica con la Selección Nacional y el cuero arbitral que representará a México y a CONCACAF en el Mundial de Rusia 2018. "En el Mundial habrá VAR y los seleccionados deben tener claro qué pueden y qué no pueden hacer con este sistema", dijo, además de que se ha solicitado a la Selección de Escocia la anuncia para que en el juego de despedida del Tricolor, antes de la Copa del Mundo, se ensaye con este sistema.

ES INCÓMODO QUE TE LLAMEN RACISTA

Arturo Brizio se refirió a las acusaciones de racismo qué hay del ex silbante Adalid Maganda, situación que rechazó aunque acepta que le causa incomodidad. Reiteró que la salida de este joven del grupo arbitral de la Liga se debió solo a incumpliendo en los exámenes físicos que se le aplican a todos los nazarenos.

"El tema es muy delicado que a mí como persona me tiene muy incómodo, es una acusación grave contra del presidente de la Comisión de Arbitraje. Te puedo decir que es totalmente falso, no hay ningún tipo de cuestión racial en el tema de Maganda".

Añadió que Adalid Maganda solo fue un caso deportivo, y como otros silbantes, fue parte de una depuración que se hace cada año en el cuerpo arbitral de la federación.

También aceptó que se reunió con este silbante el pasado 20 de marzo pero nunca hubo insulto alguno, incluso reveló que un día después, ante el fallecimiento de su madre, Maganda le envió un mensaje de texto expresándole sus condolencias.

"Ese 21 de marzo Adalid me escribe: lic. Solo para decirle que lo siento mucho por el fallecimiento de su señora madre, la verdad es algo irreparable, ojalá pronto encuentre resignación, estoy para lo que necesite, le mando un fuerte abrazo. La pregunta es una perdona que fue insultada en una oficina ¿puede nadar esto al día siguiente?"

Por último, detalló que de ser necesario se harán públicos los resultados de sus pruebas físicas y técnicas que no pasó Adalid Maganda y casado su baja de la federación.